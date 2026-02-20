Черно море 0:0 Ботев (Враца)

Черно море и Ботев (Враца) играят един срещу друг в двубой от 22-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на “Тича” към момента е 0:0.

Двубоят започна доста спокойно и през първите минути интересни положения липсваха. В 13-ата удар по диагонала попадна право в ръцете на Пламен Илиев. 60 секунди по-късно дойде и първата по-добра възможност за домакините. След атака отдясно топката стигна до Асен Чандъров, който стреля от удобна дистанция, но крайна неточно.

Малко след това Асен Дончев опита късмета си с удар от малък ъгъл, но Марин Орлинов спаси.

ЧЕРНО МОРЕ 0:0 БОТЕВ

Стартови състави:

Черно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 50. Ертан Томбак, 15. Даниел Мартин, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 8. Асен Дончев, 77. Селсо Сидни, 24. Давид Телеш, 19. Георги Лазаров;

Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 8. Антоан Стоянов, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски, 33. Кристиян Малинов, 88. Лазар Боянов, 97. Владислав Найденов.