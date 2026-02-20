Българските атлети направиха официална тренировка преди Балканиадата

Българските атлети направиха днес официална тренировка преди участието си на Балканиадата в зала в Белград, която ще се проведе утре в сръбската столица. Страната ни ще бъде представена в Белград от 32-ма състезатели. Сред тях са Атлет и Атлетка №1 на България за 2025 г. Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова, Атлет №1 на страната ни за 2024 г. Тихомир Иванов, новият национален рекордьор на България в зала на 60 метра Христо Илиев, медалистите ни от европейски първенства при юношите и девойките и всички най-добри състезатели в различните дисциплини, които са здрави.

Националите тренираха в отлично настроение и утре голяма част от тя ще атакуват отличията в своите дисциплини.

Внимание от международно ниво трябва да се обърне на две от големите звезди на световната атлетика, които също ще стартират на Балканиадата утре - това са носителят на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу и голямата звезда на домакините Ивана Шпанович, която ще участва в тройния скок.

Състав на България за Балканиадата по лека атлетика в зала

Мъже:

60 м - Христо Илиев, Никола Караманолов

400 м - Тодор Тодоров

800 м - Димитър Панделиев, Иван Минков Иванов

1500 м - Иван Минков Иванов

60 м пр. - Станислав Станков, Александър Евтимов

Скок височина - Тихомир Иванов, Кристиян Цанев

Овчарски скок - Алекс Любенов, Евгени Енев

Скок дължина - Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов

Троен скок - Лъчезар Вълчев

Щафета 4х400 м - Васил Антонов, Димитър Панделиев, Димитър Христов, Тодор Тодоров

Жени:

60 м - Радина Величкова, Кристен Радуканова

400 м - Андреа Савова, Виктория Чанкова

800 м - Лиляна Георгиева

1500 м - Силвия Георгиева, Билсерин Сюлейман

3000 м - Девора Аврамова

60 м пр. - Ива Деливерска

Скок височина - Сияна Бръмбарова, Натали Костова

Скок дължина - Пламена Миткова, Сияна Бръмбарова

Троен скок - Анжелина Петкова, Диана Ангелова

Щафета 4х400 м - Андреа Савова, Виктория Чанкова, Каролина Иванчовска, Лиляна Георгиева

Официални лица:

Диан Драшков водач на отбора

Д-р Георги Максимов доктор

Иван Стаменов физиотерапевт

Валя Демирева треньор

Петрана Чамова треньор

Симеон Попхлебаров треньор

Руслан Грозданов треньор

Димчо Ников треньор

Георги Гетов треньор

Димитър Карамфилов треньор

Атанас Иванов треньор

Ива Пранджева треньор

Мирослав Радуканов треньор

Стоян Димитров треньор

Недялко Боруков треньор

Пламен Петков треньор

Желязко Желев треньор

Ивайло Русенов треньор