Пламена Миткова се цели в резултат над 6.60 метра на Балканиадата

Атлетка №1 на България за последните четири Пламена Миткова се чувства много добре преди Балканиадата в Белград. Преди седмица тя подобри личния си рекорд за сезона, след като постигна 6.44 метра на турнира от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в сръбската столица. Пловдивчанката се надява на още по-добър резултат на предстоящото състезание.

“Чувствам се много добре, въпреки че новата година не тръгна много добре за мен. Тепърва ще се развивам и мисля, че ще дойдат и резултатите, и хубавите моменти в спорта и като цяло.

БФЛА осигури заплати на 12 млади и перспективни състезатели до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Утре пътуваме за Белград за Балканиадата. Очаквам там да си направя лично за сезона - резултат, който да ми даде повече шансове за класиране на световното първенство в Полша, а защо не и норматив. Може би този резултат, който желая, ще ме доведе и до медал на самата Балканиада. Не искам да говоря в цифри, но целта е скок над 6.60 метра”, заяви Пламена Миткова пред камерата на Sportal.bg.

Общо 32-ма лекоатлети ще представят България на Балканиадата, която ще се проведе на 21 февруари, събота. Освен Пламена Миткова в състава е и Атлет №1 на България за изминалата година Божидар Саръбоюков. Там е и олимпийският ни финалист от Париж 2024 в скока на височина Тихомир Иванов. Двамата най-бързи българи на 60 м в последните години Христо Илиев и Никола Караманолов ще застанат на старт при мъжете, а при дамите на 60 м ще ни представят Радина Величкова и Кристен Радуканова.