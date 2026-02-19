Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Пламена Миткова се цели в резултат над 6.60 метра на Балканиадата

Пламена Миткова се цели в резултат над 6.60 метра на Балканиадата

  • 19 фев 2026 | 15:57
  • 204
  • 0

Атлетка №1 на България за последните четири Пламена Миткова се чувства много добре преди Балканиадата в Белград. Преди седмица тя подобри личния си рекорд за сезона, след като постигна 6.44 метра на турнира от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в сръбската столица. Пловдивчанката се надява на още по-добър резултат на предстоящото състезание.

“Чувствам се много добре, въпреки че новата година не тръгна много добре за мен. Тепърва ще се развивам и мисля, че ще дойдат и резултатите, и хубавите моменти в спорта и като цяло.

БФЛА осигури заплати на 12 млади и перспективни състезатели до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028
БФЛА осигури заплати на 12 млади и перспективни състезатели до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Утре пътуваме за Белград за Балканиадата. Очаквам там да си направя лично за сезона - резултат, който да ми даде повече шансове за класиране на световното първенство в Полша, а защо не и норматив. Може би този резултат, който желая, ще ме доведе и до медал на самата Балканиада. Не искам да говоря в цифри, но целта е скок над 6.60 метра”, заяви Пламена Миткова пред камерата на Sportal.bg.

Общо 32-ма лекоатлети ще представят България на Балканиадата, която ще се проведе на 21 февруари, събота. Освен Пламена Миткова в състава е и Атлет №1 на България за изминалата година Божидар Саръбоюков. Там е и олимпийският ни финалист от Париж 2024 в скока на височина Тихомир Иванов. Двамата най-бързи българи на 60 м в последните години Христо Илиев и Никола Караманолов ще застанат на старт при мъжете, а при дамите на 60 м ще ни представят Радина Величкова и Кристен Радуканова.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

БФЛА осигури заплати на 12 млади и перспективни състезатели до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

БФЛА осигури заплати на 12 млади и перспективни състезатели до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

  • 19 фев 2026 | 13:10
  • 1195
  • 1
Валъри Адамс е посланик на Световното първенство в Торун

Валъри Адамс е посланик на Световното първенство в Торун

  • 18 фев 2026 | 20:14
  • 1155
  • 0
Никола Караманолов и Зинга Барбоза Фирмино №1 и №2 за “Спортист на Ямбол” за 2025 г.

Никола Караманолов и Зинга Барбоза Фирмино №1 и №2 за “Спортист на Ямбол” за 2025 г.

  • 18 фев 2026 | 18:44
  • 996
  • 3
Петерсон, Фантини и Фелфнер с водещи европейски резултати преди Европейската купа в Никозия

Петерсон, Фантини и Фелфнер с водещи европейски резултати преди Европейската купа в Никозия

  • 18 фев 2026 | 17:59
  • 396
  • 0
Балде с трети резултат в света и нов национален рекорд на Португалия в скока на дължина - 8.32 м

Балде с трети резултат в света и нов национален рекорд на Португалия в скока на дължина - 8.32 м

  • 18 фев 2026 | 17:50
  • 1550
  • 0
Георги Павлов: Радвам се, че служебният министър на спорта Димитър Илиев е човек от нашите среди

Георги Павлов: Радвам се, че служебният министър на спорта Димитър Илиев е човек от нашите среди

  • 18 фев 2026 | 15:58
  • 819
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 17908
  • 24
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 3807
  • 4
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 14196
  • 2
Силно начало на Локомотив в Ботевград

Силно начало на Локомотив в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 16:00
  • 1129
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 10793
  • 10
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 19087
  • 13