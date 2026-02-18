Валъри Адамс е посланик на Световното първенство в Торун

Новозеландската суперзвезда в тласкането на гюле Валъри Адамс беше обявена за посланик на Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе в полския град Торун от 20 до 22 март.

Адамс е истинска легенда в хвърлянията, като по време на изключително успешната си кариера, продължила повече от две десетилетия, спечели две олимпийски титли в тласкането на гюле и осем световни корони, четири от които на световни първенства в зала.

Последната ѝ световна титла на закрито дойде именно в Полша, в Сопот през 2014 г. Сега 41-годишната атлетка с нетърпение очаква възможността да се завърне в страната, този път в ролята на посланик на събитието.

"Изключително съм развълнувана да се върна в Полша, където спечелих световната си титла в зала през 2014 г., за да бъда сред публиката и да изживея състезанието от гледната точка на зрител“, заяви Адамс, която през същата 2014 г. беше обявена и за Атлет на годината на Световната атлетика.

"За мен е голяма чест да бъда посланик на това прекрасно събитие. Също така съм много развълнувана, че ще мога да общувам с атлетите и с публиката, за да изживея едно несравнимо първенство.“

Адамс прави своя дебют на световно първенство в зала като 19-годишна на изданието в Будапеща през 2004 г. Следващото ѝ участие е във Валенсия през 2008 г., където печели първия от четирите си златни медала и завършва колекцията си от световни титли, добавяйки отличието към победите си на световни първенства за девойки под 18 и под 20 години, както и на открито при жените.

Другите ѝ победи на световни първенства в зала са в Доха през 2010 г. и Истанбул през 2012 г., а през 2016 г. в Портланд печели и бронзов медал. Тя изравнява този брой златни медали и на открито, като триумфира в Осака (2007), Берлин (2009), Даегу (2011) и Москва (2013), превръщайки се в първата жена, спечелила четири поредни титли в индивидуална дисциплина на Световно първенство.

Адамс влезе в историята и на олимпийските игри. Тя постигна две последователни олимпийски титли в Пекин през 2008 г. и Лондон през 2012 г., след което спечели сребро в Рио през 2016 г. и бронз в Токио през 2021 г., ставайки първата жена с четири олимпийски медала в една и съща лекоатлетическа дисциплина.

"Световното първенство в зала в Сопот беше много паметно за мен“, спомня си Адамс. "Веднага щом гюлето напусна ръката ми при петия опит, знаех, че е силен и знаех, че е далеч. Чувствах се толкова мощна, идвайки от задната част на кръга, а ревът накрая потвърди, че ще бъде доминиращо. И точно това се случи – 20.67 м, най-добър резултат в света за сезона, който в крайна сметка ми донесе световната титла в зала.“„Един от най-милите ми спомени от Сопот всъщност е бронзовият медал на Том Уолш. Изведнъж се оказахме с двама медалисти чак от Нова Зеландия.“

Освен с великолепните си успехи, Адамс продължава да държи рекордите на Океания в тласкането на гюле с постижения от 21.24 м на открито и 20.98 м в зала.

Извън сектора за хвърляния Адамс остава силно ангажирана с леката атлетика. През 2019 г., когато беше заместник-председател на Комисията на атлетите към Световната атлетика, тя и Рено Лавийени станаха първите активни спортисти, които се присъединиха към Съвета на Световната атлетика като пълноправни членове с право на глас. От 2023 г. тя е председател на Комисията на атлетите към Световната атлетика.

Снимки: Gettyimages