Падна 24-годишен световен рекорд в леката атлетика

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън от Великобритания подобри световния рекорд на 800 м в зала с почти една секунда, като постигна време от 1:54,87 минути по време на състезание в Лювен, Франция в четвъртък вечер.

Британката прати в историята почти 24-годишния световен рекорд от 1:55,82 минути, поставен от словенката Йоланда Чеплак на Европейското първенство по лека атлетика в зала във Виена на 3 март през 2002 г. - деня, в който е родена Ходжкинсън.

"Беше наистина забавно, очаквах това с нетърпение“, каза Ходжкинсън пред публиката, преди да седне в златен трон.

WATCH: Keely Hodgkinson 🇬🇧 breaks the 800m World Record in Lievin, running 1:54.87!!!🤯🤯



The previous record of 1:55.82 was set on the exact day Keely was born. pic.twitter.com/9utbAngE4z — Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 19, 2026

Олимпийската шампионка загатна за възможностите си, след като постигна резултат от 1:56,33 минути, третият най-бърз резултат в историята на закрито – при дебюта си за сезона в квалификациите на британското първенство на закрито в Бирмингам в събота.

Кийли Ходжкинсън е първата жена в историята, която бяга под 1 минута и 55 секунди на 800 метра в зала.

Следващата голяма цел на британката е Световното първенство в зала в Торун (Полша) през март. След това вниманието ѝ ще се насочи към летния сезон, черешката на тортата на който ще бъде шампионата на Стария континент в Бирмингам през август.