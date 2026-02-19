БФЛА осигури заплати на 12 млади и перспективни състезатели до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Българска федерация лека атлетика е осигурила заплати на 12 млади и перспективни състезатели до Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, обяви президентът на централа Георги Павлов на пресконференция.

Божидар Саръбоюков, Пламена Миткова, Лъчезар Вълчев, Александра Начева, Никола Караманолов, Христо Илиев, Сияна Бръмбарова, Димо Андреев, Георги Петков и Християн Касабов ще имат заплащане. Зинга Барбоса и Радина Величкова са получили еднократна помощ от 10 хиляди евро. Общата сума е в размер на 205 822 евро.

Павлов благодари на фирмите, които са помогнали за това - Пейком Бъгария, АретеСтрой, Титан Солид, Балистик, Кредито ООД, VTA и Дъ Ърдън Резиденс.

"Много съм щастлив, че имаме положителни новини за постигнат силни резултати в последните седмици. Божидар Саръбоюков, Христо Илиев, Тихомир Иванов набират форма. Основната цел за зимата е Световното първенство в зала в Полша. Вече има няколко поправки на националите рекорди, което говори много за нивото на атлетика, но и за развитието на атлетиката. Като федерация ще работим да обединим това младо поколение и в една силна щафета. Промяната, която започна, върви правилно. Искаме да покажем, че атлетиката се развива", каза президентът на БФЛА.

Той обяви и сключените два договора за партньорство.

"Веднага след встъпването ми в длъжност подписахме договор за екипировка с Joma, тази събота на Балканиадата в Белград всички спортисти ще бъдат облечени с нея. Вече наш партньор ще бъде Български спортен тотализатор, което е чест и признание за нас. БСТ от години е основен източник на финансиране на всички спортове", допълни Павлов и връчи почетни плакети на Любомир Петров, изпълнителен директор на БСТ и на Ивайло Димитров, заместник-изпълнителен директор по административната дейност УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, за помощта през годините.

Любомир Петров разкри, че над 110 милиона лева за осигурени за българския спорт през миналата година, които Министерството на спорта разпределя между федерациите.

"Тази година сме планирали разширение на дейността, за да осигурим още повече средства за българския спорт и култура", допълни Петров.

На пресконференцията присъстваха атлет и атлетка на България за 2025 година Пламена Миткова и Божидар Саръбоюков, които представиха новата екипировка.

"Още утре пътуваме за Белград за Балканиадата. Готови сме там да покажем добри резултати. Основната цел е Световното първенство в зала в Полша. Аз все още нямам покрит норматив, но се надявам да го постигна", заяви Миткова.

"Имаме много талантливи спортисти, идва силно бъдещо поколение. Надявам се да ставаме все по-голям екип на големите първенства", коментира Саръбоюков, който преди няколко дни подобри националния рекорд на скок дължина.

До момента двама българи имат покрит норматив за Световния шампионат - Божидар Саръбоюков и Христо Илиев, но от родната федерация се надяват да участват около петима национали.

На 28 февруари и 1 март в София ще се проведе Държавното първенство по лека атлетика за мъже и жени, а Павлов разкри, че от федерацията ще се опитат да го направят малко по-атрактивно за феновете и ще се излъчва в социалните мрежи.