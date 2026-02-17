Съдийството отново е водеща тема след вчерашното фиаско на Барселона

Барселона допусна втора загуба в рамките на пет дни и показа недвусмислено, че Ханзи Флик има сериозна работа в решаващия етап от сезона. Каталунците не играха добре и заради това германският специалист не пожела да се оправдава със съдийските грешки, но днес те са в основата на всички анализи на испанските медии, независимо дали става дума за каталунските такива, или за мадридските. Големият проблем е ситуацията, предшестваща победния гол на домакините, реализиран от Фран Белтран в 86-ата минута. Преди попадението Ечевери видимо настъпи Жул Кунде, който падна пред наказателното поле и след това нямаше възможност да попречи на съперниците при развитието на атаката. Главният рефер Сото Градо неясно защо не отсъди нарушение, а още по-голямо недоумение буди факта, че ВАР също остави действията на Ечевери без последствия.

Според “Ас” съдийската комисия (СТА) е на мнение, че е трябвало да бъде отсъдено нарушение на аржентинеца и попадението да бъде анулирано.

Бившият рефер Итуралде Гонсалес, който анализира съдийските решения, също е на това мнение.

“Има много ясно нарушение срещу Кунде. Ечевери го настъпи и голът не трябваше да бъде зачетен, защото това беше нарушение. Освен това въпросното настъпване попречи на Кунде да продължи да играе. Трябваше да бъде показан жълт картон на Ечевери за опасната му игра”.

🚨 The same referee who disallowed a FC Barcelona goal last season due to Jules Koundé stepping on the opponent's toe, has now allowed a Girona FC goal despite Koundé getting his ankle demolished.



César Soto Grado. pic.twitter.com/t5xdnQfUMa — barcacentre (@barcacentre) February 16, 2026

Итуралде Гонсалес осен това изрази мнението, че дузпата на Ламин Ямал през първото полувреме, при която талантът уцели гредата, е трябвало да бъде изпълнена повторно, тъй като Брайън Хил и Френки де Йонг са били навлезли в наказателното поле преди Ямал да изпълни наказателния удар. След рикошета в гредата двамата първи влизат в спор за топката.

🔍 👀 @itu_edu: "El penalti de Lamine debe REPETIRSE, De Jong y Bryan entran en el área antes de tiempo"



🫵 "La clave es que INFLUYE en la jugada, no si TOCAN o no el balón"



🤨 "¿Si Bryan no está en ese sitio, el balón no le llegaría claro a De Jong?" pic.twitter.com/p3qqJHW75h — El Larguero (@ellarguero) February 16, 2026

Самият Ечевери призна след двубоя, че е настъпил Кунде и е можело попадението да бъде отменено.

“Да, да, аз го настъпих, но в този момент бяха на скорост и това беше инцидент. Да, щях да разбера, ако беше отсъдено нарушение, но за щастие ни дадоха победата”.