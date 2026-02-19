Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Рестартът в Барселона: Ханзи Флик разговаря цял час с отбора

Рестартът в Барселона: Ханзи Флик разговаря цял час с отбора

  • 19 фев 2026 | 18:13
  • 1712
  • 2

Наставникът на Барселона Ханзи Флик взе необичайно решение на фона на тежките последни дни. В понеделник, след загубата от Жирона на „Монтиливи“, германският треньор даде два дни почивка на своя отбор. Тимът тъкмо беше претърпял две болезнени поражения, като другото беше от Атлетико Мадрид за Купата на краля.

След около 60 часа почивка днес (четвъртък) всички отново се събраха в съблекалнята. Флик и неговият щаб посрещнаха футболистите с дълга беседа. Играчите пристигнаха около 10:00 часа (с изключение на Педри, който дойде преди 9:00, вероятно за процедури при физиотерапевтите, преди да се присъедини към групата).

Отборът излезе на терена чак около 12:10 часа. Това беше своеобразна „групова терапия“ от страна на треньора, продължила повече от час, с цел да мотивира своите играчи, пише “Спорт”.

Първата стъпка към чакания „рестарт“ е предстоящият мач в неделя срещу Леванте от Ла Лига. През средата на следващата седмица също няма двубой за каталунците и тя трябва да послужи за продължаване на корекциите.

“Когато един треньор даде два почивни дни, това е, защото вижда, че отборът в някакъв смисъл е пренаситен. Било то психологически, емоционално или от умора. Или защото идваш след две неочаквани загуби. Рядко се случва Барса да загуби два поредни мача, макар и в различни турнири. Мисля, че той даде тези два дни, за да изчисти малко главите на играчите“, смята бившият футболист на “блаугранас” Луис Карерас - сега настоящ анализатор на каталунския отбор за Cadena SER и треньор.

„Важно е играчът да се откъсне от напрежението, но и да не спира да се грижи за себе си. Предстоят два домакински мача, единият от които можем да определим като по-лесен, а другият – по-сложен, след което се влиза в динамиката на Купата на краля и Шампионската лига. Ако треньорът прави това, значи е усетил, че нещо не работи“, добавя Карерас, който смята, че германският наставник е видял отбора си донякъде претоварен от последните събития.

Това не е първият път, в който Ханзи ФЛик прави нещо подобно. Още в началото на сезона Барселона загуби от Пари Сен Жермен, а след това и от Севиля в първенството. В онзи случай не беше необходимо да се дава почивка, защото веднага след това имаше пауза за националните отбори. Но тогава Флик също заяви, че няколко дни за откъсване от напрежението са били необходими.

Нещо подобно се случи и няколко седмици по-рано след равенството във Вайекас срещу Райо Валекано. Тогава Барселона изигра слаб мач, а след това предстоеше международна пауза. Освен това в същия ден се затваряше трансферният прозорец и се носеха много слухове за евентуално напускане на Фермин Лопес, което разсейваше съблекалнята.

