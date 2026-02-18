На "Олд Трафорд" нямат намерение да се поддават на опитите на Барселона да ги шантажира

Ръководството на Манчестър Юнайтед няма намерение да намалява цената на Маркъс Рашфорд, твърди вестник “Сън” на днешните си страници. В последните седмици неколкократно в испанските медии се появяваха информации, че от Барселона, където нападателят е под наем през тази кампания, искат да намалят цената на футболиста. От “Олд Трафорд” обаче ще опитат да са твърди в своята позиция и да не отстъпват от договорената вече сума. Каталунците привлякоха англичанина през лятото с договор за една година, в който има включена незадължителна откупна клауза в размер на 30 милиона евро. Тази цена обаче се вижда висока на шефовете на испанския гранд и те ще искат да я предоговорят през лятото. Рашфорд впечатли с изявите си след пристигането си на “Камп Ноу” и до момента е записал 10 гола и 13 асистенции в 34 двубоя, но въпреки това от Барса не са склонни да го откупят на договорената цена.

Ръководството на каталунците смята да се възползва от няколко неща, които са на тяхна страна. Първото е, че самият играч ще откаже да премине в друг отбор и ще заяви твърдо, че иска да играе единствено за Барса. Каталунците смятат да заложат и на желанието на “червените дяволи” да се отърват от огромната заплата на футболиста от 315 хиляди паунда седмично. Те не са склонни да покриват сериозното възнаграждение на играча и също така се надяват, че той ще е готов отново да намали заплатата си, както направи през миналото лято.

