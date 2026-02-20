Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона вади 70 млн. евро за Хулиан Алварес

Барселона вади 70 млн. евро за Хулиан Алварес

  • 20 фев 2026 | 02:20
  • 91
  • 0
Барселона вади 70 млн. евро за Хулиан Алварес

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес ще се присъедини към Барселона след Световното първенство през 2026 г. Потенциалната трансферна сума за аржентинския нападател може да бъде около 70 милиона евро, според The ​​Touchline, цитирайки журналиста на TyC Sports Уго Баласон на неговата страница в социалната платформа X.

Според източника, 26-годишният футболист иска да се присъедини към отбор, където може да печели трофеи.

Алварес играе за Атлетико от лятото на 2024 г. През този сезон аржентинецът е участвал в 35 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки шест асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според информация, предоставена на портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 100 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Селта удари ПАОК в Солун

Селта удари ПАОК в Солун

  • 19 фев 2026 | 21:38
  • 1364
  • 0
Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

  • 19 фев 2026 | 21:37
  • 7711
  • 1
В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

  • 19 фев 2026 | 20:13
  • 2290
  • 4
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11738
  • 1
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 14747
  • 5
Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

  • 19 фев 2026 | 19:26
  • 3247
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 38277
  • 270
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 8028
  • 9
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 2359
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 14747
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11738
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4358
  • 3