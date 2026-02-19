Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Сметките за "Камп Ноу" изобщо не излязоха... при това с много

Сметките за "Камп Ноу" изобщо не излязоха... при това с много

  • 19 фев 2026 | 11:51
  • 1185
  • 1
Сметките за "Камп Ноу" изобщо не излязоха... при това с много

Според информация на RAC1, разходите за реконструкцията на „Спотифай Камп Ноу“, извършвана от строителната компания Limak, вече са надминали първоначално обявения бюджет от 960 милиона евро. Към момента стойността на строителните дейности на стадиона на Барселона е прехвърлила 1 милиард евро, като все още предстоят ключови етапи като завършването на третия етаж на трибуните, ВИП ложите и поставянето на покривната конструкция.

Прогнозите са, че крайните разходи по проекта ще надвишат предвиденото с между 200 и 300 милиона евро. За покриването на този преразход ще се наложи използването на част от средствата, заделени за непредвидени обстоятелства, както и от заема в размер на 1,5 милиарда евро от Goldman Sachs. Това обаче ще се отрази пряко на бюджета, предвиден за изграждането на новата зала „Палау Блауграна“.

Междувременно, този четвъртък ще се проведе нова инспекция на стадиона. Това е последната надежда на клуба да получи разрешение за отваряне на съоръжението с капацитет от 60 000 зрители за реванша от полуфиналите за Купата на краля срещу Атлетико Мадрид. Директорът на проекта „Espai Barça“, Жоан Сентелес, е отправил изрична молба към техническите лица от Общината на Барселона да присъстват на инспекцията. Проверката ще бъде извършена от Dekra – независимата компания, отговорна за удостоверяването на съответствието с нормативните изисквания. Като цяло обаче прогнозите са, че Барса ще получи отрицателен отговор.

