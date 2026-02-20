Китаец спечели златото в атрактивния финал на ски акробатиката

Уанг Синди излетя към златото за Китай, след като с минимална разлика победи действащия световен шампион Ное Рот във финала на мъжките акробатични ски скокове (aerials) на Олимпийските игри Милано–Кортина 2026.
В суперфинала, в който участваха двама швейцарци и четирима китайски състезатели, фрийстайл скиорите разполагаха само с един скок в битката за златото. Именно резултатът на Уанг – 132,60 точки – му донесе победата, като той изпревари Рот (131,58) с едва 1,02 точки.
Ли Тиенма (123,93) допълни подиума, оформяйки тройка от дебютанти с олимпийски медали, докато Сун Дзяйсю (123,42) остана съвсем малко извън отличията.
Защитаващият олимпийската си титла Чи Гуангпу (81,00) също не успя да се качи на подиума, както и швейцарецът Пирмин Вернер (99,32).