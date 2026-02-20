Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Китаец спечели златото в атрактивния финал на ски акробатиката

  • 20 фев 2026 | 16:16
  • 143
  • 1
Уанг Синди излетя към златото за Китай, след като с минимална разлика победи действащия световен шампион Ное Рот във финала на мъжките  акробатични ски скокове (aerials) на Олимпийските игри Милано–Кортина 2026.

В суперфинала, в който участваха двама швейцарци и четирима китайски състезатели, фрийстайл скиорите разполагаха само с един скок в битката за златото. Именно резултатът на Уанг – 132,60 точки – му донесе победата, като той изпревари Рот (131,58) с едва 1,02 точки.

Ли Тиенма (123,93) допълни подиума, оформяйки тройка от дебютанти с олимпийски медали, докато Сун Дзяйсю (123,42) остана съвсем малко извън отличията.

Защитаващият олимпийската си титла Чи Гуангпу (81,00) също не успя да се качи на подиума, както и швейцарецът Пирмин Вернер (99,32).

