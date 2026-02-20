Китаец спечели златото в атрактивния финал на ски акробатиката

Уанг Синди излетя към златото за Китай, след като с минимална разлика победи действащия световен шампион Ное Рот във финала на мъжките акробатични ски скокове (aerials) на Олимпийските игри Милано–Кортина 2026.

В суперфинала, в който участваха двама швейцарци и четирима китайски състезатели, фрийстайл скиорите разполагаха само с един скок в битката за златото. Именно резултатът на Уанг – 132,60 точки – му донесе победата, като той изпревари Рот (131,58) с едва 1,02 точки.

Another shining moment of Team China at #MilanoCortina2026! 🥇🥉



China's Wang Xindi won in the men's freestyle skiing aerials finals on Friday, claiming another gold medal for the country, as his compatriot Li Tianma clinching bronze. Congratulations! #wintervibe #TheFaces pic.twitter.com/H1tTLxm8vq — CGTN (@CGTNOfficial) February 20, 2026

Ли Тиенма (123,93) допълни подиума, оформяйки тройка от дебютанти с олимпийски медали, докато Сун Дзяйсю (123,42) остана съвсем малко извън отличията.

China’s Wang Xindi soared to gold in the men’s freestyle skiing aerials final at the #MilanoCortinaOlympics2026. pic.twitter.com/DrL1YGEmCD — Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 20, 2026

Защитаващият олимпийската си титла Чи Гуангпу (81,00) също не успя да се качи на подиума, както и швейцарецът Пирмин Вернер (99,32).