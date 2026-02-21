Нидерландия триумфира в мъжката щафета по шорттрек

Нидерландия спечели мъжката щафета на 5000 метра по шорттрек на Олимпийските игри в Милано - Кортина, затвърждавайки доминацията на страната в дисциплината след силното представяне в индивидуалните състезания. Тимът в състав Меле ван'Т Ваут, Йенс ван'Т Ваут, Фрисо Емонс и Теун Бур финишира за 6:51.847 минути.

Република Корея взе среброто с 6:52.239, а домакините от Италия финишираха трети с 6:52.335 минути.

Това беше пети златен медал, спечелен от Нидерландия в шорттрека на Игрите в Италия. Отборът беше воден от Йенс ван 'т Ваут, който вече има два индивидуални златни медала.

The Kings of short track 👑🇳🇱



The Netherlands secured gold in the men’s 5000m relay thanks to an outstanding team effort 👏 pic.twitter.com/gxkvi4AfVF — TNT Sports (@tntsports) February 20, 2026

Канада, защитаващият титлата си шампион, завърши на четвърто място.

За италианците третото място беше известна утеха след разочароващите индивидуалните стартове.

Снимки: Imago