Нидерландия триумфира в мъжката щафета по шорттрек

  • 21 фев 2026 | 00:22
  • 204
  • 2
Нидерландия триумфира в мъжката щафета по шорттрек

Нидерландия спечели мъжката щафета на 5000 метра по шорттрек на Олимпийските игри в Милано - Кортина, затвърждавайки доминацията на страната в дисциплината след силното представяне в индивидуалните състезания. Тимът в състав Меле ван'Т Ваут, Йенс ван'Т Ваут, Фрисо Емонс и Теун Бур финишира за 6:51.847 минути.

Република Корея взе среброто с 6:52.239, а домакините от Италия финишираха трети с 6:52.335 минути.

Това беше пети златен медал, спечелен от Нидерландия в шорттрека на Игрите в Италия. Отборът беше воден от Йенс ван 'т Ваут, който вече има два индивидуални златни медала.

Канада, защитаващият титлата си шампион, завърши на четвърто място.

За италианците третото място беше известна утеха след разочароващите индивидуалните стартове.

Снимки: Imago

