  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Германка триумфира в напрегнатия финал в ски кроса в Милано - Кортина

Германка триумфира в напрегнатия финал в ски кроса в Милано - Кортина

  • 20 фев 2026 | 14:46
  • 127
  • 0
Германка триумфира в напрегнатия финал в ски кроса в Милано - Кортина

Германката Даниела Майер триумфира в напрегнатия женски финал в ски кроса на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026. Майер спечели златния медал в ожесточена надпревара, в която среброто остана за швейцарката Фани Смит, а шведката Сандра Неслунд се задоволи с бронз. Французойката Мариел Бергер Сабател финишира четвърта в големия финал - на най-нежеланата позиция на всяка олимпиада.

Голямата нежда на домакините от Италия Жоле Гали се представи разочароващо, като не можа да се класира на големия финал. Тя дори не завърши състезанието в малкия финал и не можа да осигури нов медал за "скуадрата" след бронза на Флора Табанели в биг еър в понеделник.

Даниела Майер беше бронзова медалистка от Пекин 2022, а дори сякаш не беше най-голямата фаворитка за златото в Милано - Кортина. Още по-добър резултат от трето място се предричаше на Сандра Неслунд, която е водачка в Световната купа и е напът да спечели пети кристален глобус след 9 победи и още 3 подиума.

Фани Смит пък добави сребро към колекцията си от два бронза от последните две издания на олимпийски игри. Тя участва на олимпиади от самото начало на включване на състезания в ски кроса от Ванкувър 2010 насам.

Ски кросът, част от програмата по ски свободен стил, включва четири състезателки, които се състезават една до друга по вълнообразно трасе с изкуствени елементи като скокове, неравности и завои.

