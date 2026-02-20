Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Швейцария спечели бронзовите отличия в олимпийския турнир по кърлинг

Швейцария спечели бронзовите отличия в олимпийския турнир по кърлинг

  • 20 фев 2026 | 22:44
  • 262
  • 1
Швейцария спечели бронзовите отличия в олимпийския турнир по кърлинг

Швейцария спечели петото си отличие от олимпийски турнири по кърлинг за мъже, след като надви Норвегия с 9:1 в мача за трето място в Милано - Кортина 2026. Това е четвърти бронз за отбора, а единствената титла бе спечелена при завръщането на дисциплината на голямата сцена в Нагано 1998.  

Воденият от капитана Беноа Шварц-ван Беркел състав удържа без точки първата част и наложи волята си във втората, когато бе с последния камък. 34-годишният скип направи перфектен тейкаут на последния червен камък в кръговете и остави вътре три швейцарски в жълто, за да запише решаващите три точки в мача.  

От този момент норвежците и капитанът им Магнус Рамсфел чакаха грешка на швейцарците, но такава не дойде и мачът завърши без десети енд. Скандинавците все пак сложиха край на вечерта с шоу за публиката, като скипът направи плъзгане със завъртане на тяло в кръг, а негов съотборник побутна камъка с метличката си към центъра, признавайки доминацията на съперника. В този момент наказанието нямаше значение и швейцарците спечелиха с 9:1. 

Ван Беркел и компания излязоха от груповата фаза с девет победи от девет мача, но на полуфиналите отстъпиха на Великобритания и допуснаха единственото си поражение. Британците ще играят за титлата срещу Канада в събота от 20:05 българско време. 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

МОК ще провери дали Джани Инфантино е нарушил Олимпийската харта

МОК ще провери дали Джани Инфантино е нарушил Олимпийската харта

  • 20 фев 2026 | 21:32
  • 784
  • 0
Даниел Пешков ще стартира с номер 56 в утрешния масов старт на 50 км класически стил в Милано - Кортина

Даниел Пешков ще стартира с номер 56 в утрешния масов старт на 50 км класически стил в Милано - Кортина

  • 20 фев 2026 | 21:27
  • 505
  • 0
Франциска Пройс обясни защо ще се оттегли преди края на сезона за Световната купа

Франциска Пройс обясни защо ще се оттегли преди края на сезона за Световната купа

  • 20 фев 2026 | 21:19
  • 671
  • 0
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 12816
  • 47
Линдзи Вон претърпя нова операция в САЩ

Линдзи Вон претърпя нова операция в САЩ

  • 20 фев 2026 | 19:51
  • 1995
  • 3
Отново нидерландка стана олимпийска кралица в кънките в Милано - Кортина 2026

Отново нидерландка стана олимпийска кралица в кънките в Милано - Кортина 2026

  • 20 фев 2026 | 19:25
  • 1041
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 32313
  • 81
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

  • 20 фев 2026 | 19:41
  • 25014
  • 60
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 12816
  • 47
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 3414
  • 4
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 6279
  • 1
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 23:00
  • 18717
  • 3