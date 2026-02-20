Швейцария спечели бронзовите отличия в олимпийския турнир по кърлинг

Швейцария спечели петото си отличие от олимпийски турнири по кърлинг за мъже, след като надви Норвегия с 9:1 в мача за трето място в Милано - Кортина 2026. Това е четвърти бронз за отбора, а единствената титла бе спечелена при завръщането на дисциплината на голямата сцена в Нагано 1998.

Воденият от капитана Беноа Шварц-ван Беркел състав удържа без точки първата част и наложи волята си във втората, когато бе с последния камък. 34-годишният скип направи перфектен тейкаут на последния червен камък в кръговете и остави вътре три швейцарски в жълто, за да запише решаващите три точки в мача.

От този момент норвежците и капитанът им Магнус Рамсфел чакаха грешка на швейцарците, но такава не дойде и мачът завърши без десети енд. Скандинавците все пак сложиха край на вечерта с шоу за публиката, като скипът направи плъзгане със завъртане на тяло в кръг, а негов съотборник побутна камъка с метличката си към центъра, признавайки доминацията на съперника. В този момент наказанието нямаше значение и швейцарците спечелиха с 9:1.

Ван Беркел и компания излязоха от груповата фаза с девет победи от девет мача, но на полуфиналите отстъпиха на Великобритания и допуснаха единственото си поражение. Британците ще играят за титлата срещу Канада в събота от 20:05 българско време.

Снимки: Gettyimages