Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норвегия постави нов рекорд по спечелени медали на зимни олимпийски игри

Норвегия постави нов рекорд по спечелени медали на зимни олимпийски игри

  • 20 фев 2026 | 16:58
  • 749
  • 0
Норвегия постави нов рекорд по спечелени медали на зимни олимпийски игри

Йоханес Дале Сиевдал беше единственият биатлонист, който порази всичките 20 мишени в масовия старт на 15 километра. С отличното си бягане донесе на Норвегия 17-ия златен медал от Олимпийските игри в Милано–Кортина — с което страната постави нов рекорд за най-много златни отличия, спечелени от една нация на една зимна олимпиада.

Досегашният рекорд беше поставен от Норвегия на Игрите в Пекин 2022, когато страната спечели 16 златни медала.

Отново триумф за норвежец в мъжкия масов старт на Игрите в Милано - Кортина 2026
Отново триумф за норвежец в мъжкия масов старт на Игрите в Милано - Кортина 2026

Дале излезе начело след първата стрелба от прав стоеж с безгрешна стрелба и завърши петте обиколки по новоутъпкания сняг и при поривист вятър за 39 минути и 17,1 секунди. Неговият съотборник Стурла Холм Легрейд допусна само една грешка на стрелбището и финишира на 10,5 секунди зад него, за да спечели сребърния медал.

За Легрейд това беше петият медал от тези Игри, макар че той ще остане в олимпийската история и с направеното от него признание за изневяра в ефир.

Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри
Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

Италия също подобри собствения си национален рекорд от спечелени медали в едно издание на олимпийски игри - досега страната има 9 златни, 5 сребърни и 12 бронзови и явно ще си оспорва до последно второ място в крайното класиране със САЩ (9 златни, 12 сребърни и 6 бронзови).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

Биатлонистките с последна тренировка на олимпиадата

Биатлонистките с последна тренировка на олимпиадата

  • 20 фев 2026 | 15:35
  • 1512
  • 1
Блясъкът на медалите и сянката на финансите в Милано - Кортина 2026

Блясъкът на медалите и сянката на финансите в Милано - Кортина 2026

  • 20 фев 2026 | 15:31
  • 755
  • 1
Каори Сакамото: Вместо с усмивка завършвам с чувство на разочарование

Каори Сакамото: Вместо с усмивка завършвам с чувство на разочарование

  • 20 фев 2026 | 15:24
  • 858
  • 0
Германка триумфира в напрегнатия финал в ски кроса в Милано - Кортина

Германка триумфира в напрегнатия финал в ски кроса в Милано - Кортина

  • 20 фев 2026 | 14:46
  • 681
  • 2
Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

  • 20 фев 2026 | 14:29
  • 723
  • 1
Женския масов старт в биатлона на голям екран в салона на община Троян

Женския масов старт в биатлона на голям екран в салона на община Троян

  • 20 фев 2026 | 13:44
  • 1727
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 4700
  • 6
Черно море 0:0 Ботев (Враца)

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 17:45
  • 3562
  • 5
ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 23935
  • 41
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 21359
  • 34
Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

  • 20 фев 2026 | 17:56
  • 2828
  • 0
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 11705
  • 0