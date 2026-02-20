Норвегия постави нов рекорд по спечелени медали на зимни олимпийски игри

Йоханес Дале Сиевдал беше единственият биатлонист, който порази всичките 20 мишени в масовия старт на 15 километра. С отличното си бягане донесе на Норвегия 17-ия златен медал от Олимпийските игри в Милано–Кортина — с което страната постави нов рекорд за най-много златни отличия, спечелени от една нация на една зимна олимпиада.

Досегашният рекорд беше поставен от Норвегия на Игрите в Пекин 2022, когато страната спечели 16 златни медала.

Отново триумф за норвежец в мъжкия масов старт на Игрите в Милано - Кортина 2026

Дале излезе начело след първата стрелба от прав стоеж с безгрешна стрелба и завърши петте обиколки по новоутъпкания сняг и при поривист вятър за 39 минути и 17,1 секунди. Неговият съотборник Стурла Холм Легрейд допусна само една грешка на стрелбището и финишира на 10,5 секунди зад него, за да спечели сребърния медал.

The most gold medals ever won by a nation at a Winter Olympics 🇳🇴🥇



Norway have extended their own record of 16 gold medals set at Beijing 2022, by claiming a 17th at Milano Cortina 2026 🤩 pic.twitter.com/YhhiLqei7G — TNT Sports (@tntsports) February 20, 2026

За Легрейд това беше петият медал от тези Игри, макар че той ще остане в олимпийската история и с направеното от него признание за изневяра в ефир.

Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

Италия също подобри собствения си национален рекорд от спечелени медали в едно издание на олимпийски игри - досега страната има 9 златни, 5 сребърни и 12 бронзови и явно ще си оспорва до последно второ място в крайното класиране със САЩ (9 златни, 12 сребърни и 6 бронзови).

Снимки: Imago