Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Отново триумф за норвежец в мъжкия масов старт на Игрите в Милано - Кортина 2026

Отново триумф за норвежец в мъжкия масов старт на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 20 фев 2026 | 16:27
  • 663
  • 0
Отново триумф за норвежец в мъжкия масов старт на Игрите в Милано - Кортина 2026

Норвежкият биатлонист Йоханес Дале Скиевдал спечели олимпийската титла в масовия старт на 15 километра при мъжете на Игрите в Милано - Кортина 2026.

28-годишният скандинавец бе единственият, който свали всичките си 20 мишени при стрелбата. По последните две обиколки той караше практически съвсем сам и завърши необезпокоявано за 39:17.1 минути.

За Дале това е първи медал от Олимпийски игри, а в тази дисциплина Норвегия триумфира за трети път. При първия случай Емил Хегле Свендсен взе златото в Сочи през 2014 година, а втория път титлата бе за Йоханес Тингнес Бьо в Пекин 2022.

Второто място в днешния старт в Антерселва също бе за представител на Норвегия. С един пропуск в стрелбата Стурла Холм Лагрейд завърши на 10.5 секунди. Битката за третото място пък бе спечелена от Кентен Фийон-Майе, който остана на 25.6 секунди от победителя, въпреки че направи четири пропуска в стрелбата. Французинът бе на шест секунди зад германеца Филип Хорн след излизането от четвърта стрелба, но успя да го задмине във финалните три километра.

Хорн приключи на четвърто място на 35.5 секунди, а пети и шести се класираха Ветле Шастад Кристиансен от Норвегия и Михал Кръчмар от Чехия. Изоставането и на двамата от Дале обаче бе около две минути.

Голямата надежда на италианците за златото Томазо Джакомел, който е втори във временното класиране за Световната купа, бе лидер след втората стрелба, но получи криза и се отказа още преди да стигне до третата стрелба.

Състезанията в биатлона приключват в събота с масовия старт при жените, в който участие ще вземат и българките Лора Христова и Милена Тодорова.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Биатлонистките с последна тренировка на олимпиадата

Биатлонистките с последна тренировка на олимпиадата

  • 20 фев 2026 | 15:35
  • 1503
  • 1
Блясъкът на медалите и сянката на финансите в Милано - Кортина 2026

Блясъкът на медалите и сянката на финансите в Милано - Кортина 2026

  • 20 фев 2026 | 15:31
  • 752
  • 1
Каори Сакамото: Вместо с усмивка завършвам с чувство на разочарование

Каори Сакамото: Вместо с усмивка завършвам с чувство на разочарование

  • 20 фев 2026 | 15:24
  • 855
  • 0
Германка триумфира в напрегнатия финал в ски кроса в Милано - Кортина

Германка триумфира в напрегнатия финал в ски кроса в Милано - Кортина

  • 20 фев 2026 | 14:46
  • 680
  • 2
Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

  • 20 фев 2026 | 14:29
  • 722
  • 1
Женския масов старт в биатлона на голям екран в салона на община Троян

Женския масов старт в биатлона на голям екран в салона на община Троян

  • 20 фев 2026 | 13:44
  • 1725
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 4545
  • 6
Черно море 0:0 Ботев (Враца)

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 17:45
  • 3502
  • 5
ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 23876
  • 41
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 21323
  • 34
Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

  • 20 фев 2026 | 17:56
  • 2811
  • 0
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 11681
  • 0