Отново триумф за норвежец в мъжкия масов старт на Игрите в Милано - Кортина 2026

Норвежкият биатлонист Йоханес Дале Скиевдал спечели олимпийската титла в масовия старт на 15 километра при мъжете на Игрите в Милано - Кортина 2026.

Ni infieles ni Pantanis: Johannes Dale-Skjevdal 🇳🇴🏆



🥇 Triunfo en el biatlón 15 km salida en masa de una Noruega que ha firmado los JJOO soñados en #MilanoCortina2026



¡17 OROS, a punto de doblar a EEUU e Italia (9)! pic.twitter.com/vnJYay1KYU — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 20, 2026

28-годишният скандинавец бе единственият, който свали всичките си 20 мишени при стрелбата. По последните две обиколки той караше практически съвсем сам и завърши необезпокоявано за 39:17.1 минути.

За Дале това е първи медал от Олимпийски игри, а в тази дисциплина Норвегия триумфира за трети път. При първия случай Емил Хегле Свендсен взе златото в Сочи през 2014 година, а втория път титлата бе за Йоханес Тингнес Бьо в Пекин 2022.

🇳🇴🥇Superbe course de Johannes Dale Skjedval, champion olympique de la Mass Start Hommes avec le 20/20. Doublé Norvegien



🇫🇷🥉Médaille de bronze pour Quentin Fillon Maillet pic.twitter.com/8tpqrfPMX3 — Lebiathlonfr (@Lebiathlonfr) February 20, 2026

Второто място в днешния старт в Антерселва също бе за представител на Норвегия. С един пропуск в стрелбата Стурла Холм Лагрейд завърши на 10.5 секунди. Битката за третото място пък бе спечелена от Кентен Фийон-Майе, който остана на 25.6 секунди от победителя, въпреки че направи четири пропуска в стрелбата. Французинът бе на шест секунди зад германеца Филип Хорн след излизането от четвърта стрелба, но успя да го задмине във финалните три километра.

Хорн приключи на четвърто място на 35.5 секунди, а пети и шести се класираха Ветле Шастад Кристиансен от Норвегия и Михал Кръчмар от Чехия. Изоставането и на двамата от Дале обаче бе около две минути.

Голямата надежда на италианците за златото Томазо Джакомел, който е втори във временното класиране за Световната купа, бе лидер след втората стрелба, но получи криза и се отказа още преди да стигне до третата стрелба.

Състезанията в биатлона приключват в събота с масовия старт при жените, в който участие ще вземат и българките Лора Христова и Милена Тодорова.