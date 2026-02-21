Корейка стана шампионка на 1500 метра шорттрек

Джил-Ли Ким от Република Корея спечели златното отличие на 1500 метра в надпреварата по шорттрек за жени на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. Ким финишира за 2:32.076 минути. Нейната сънародничка Мин-Джон Чой завърши втора с 2:32.450, а Корин Стодърд (САЩ) взе бронза с 2:32.578.

Италианката Ариана Фонтана, която се бореше рекорден 15-и медал в кариерата ѝ, завърши пета.

На четвъртфиналите полската състезателка Камила Селие претърпя неприятен инцидент, като беше порязана в лицето под окото от американската състезателка Кристен Сантос-Гризуолд при падане на двете.

Състезанието беше незабавно спряно, а Селие беше защитена от публиката с бял чаршаф, докато получаваше помощ. Тя беше изнесена на носилка от леда, като вдигна палец нагоре. Представители на отбора съобщиха, че раната е била зашита и след това е била откарана в болница.

