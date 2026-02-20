Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Отново нидерландка стана олимпийска кралица в кънките в Милано - Кортина 2026

  • 20 фев 2026 | 19:25
  • 111
  • 1
Нидерландия отпразнува третата си олимпийска титла в бързото пързаляне с кънки в Милано - Кортина 2026, този път в състезанието на 1500 метра. Антоанет Раймпа де Йонг спечели златния медал в дисицплината с най-добро време от 1:54.09 минути, следвана от норвежката Рагне Вилкунд със само 0.06 секунди пасив и канадката Валери Малте на трета позиция с 0.31 секунди изоставане.

Американката Британи Боуи остана четвърта на 0.30 секунди от медал, а шампионката на 500 метра от Нидерландия Фемке Кок трябваше да приеме петото си място в бягането на километър и половина.

Раймпа де Йонг бе част от състава (заедно с Джой Бюне и Марайке Грьоневуд) в отборното женско преследване, което заслужи сребърен медал в Милано - Кортина 2026. Де Йонг вече има и златно отличие в колекцията си, и то само с 0.06 секунди по-бързо бягане от Виклунд.

Нидерландия вече има три олимпийски шампионки в бързото пързаляне с кънки на тези Игри - Кок триумфира на 500 метра, а Юта Леердам на 1000 метра, за да дойде ред днес на Раймпа де Йонг. Общо "лалетата" са със 7 златни, 7 сребърни и 3 бронзови медала в Милано - Кортина 2026 и временно са на четвърто място в общото класиране, изоставайки от Норвегия, САЩ и Италия. Благодарене именно на титлата на Де Йонг Ниската земя изпревари Германия, която е с 6 олимпийски титли засега.

