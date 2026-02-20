Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Алекс Ферейра взе златния медал в халфпайпа в ските свободен стил

  • 20 фев 2026 | 22:31
  • 111
  • 0
Американецът Алекс Ферейра взе златния медал в халфпайпа в ските свободен стил на Олимпийските игри в Милано - Кортина. В Ливиньо 31-годишният Ферейра, който на предишните две Олимпиади в Пьончан и в Пекин взе бронз и сребро, успя да направи мечтаната крачка към върха на почетната стълбичка с много чисто изпълнение в третия манш от финала. Макар и да не постигна най-високата амплитуда на скоковете, той направи много чисто и стилно каране, за което получи 93,75 точки - с 3,25 точки повече от това, което регистрира във втория рън.

Сребърният медал остана за Хенри Силдару. 19-годишният естонец не бе смятан за фаворит, но след вторите опити бе лидер в състезанието с 92,75 точки. В третия манш той се представи дори по-добре, но съдиите му дадоха оценка от само 93,00 точки, което го остави точно зад Ферейра.

След Силдару през пайпа оставаше да минат само още двама състезатели - американеца Ник Гьопер и канадеца Брендън МакКай. Гьопер направи страхотно каране в третия манш и по всяка вероятност щеше да спечели златото, но падане при приземяването в последния му скок го лиши от тази възможност. 

Последваха триковете на МакКай, който в предишните си две преминавания на пайпа не направи нищо запомнящо. Този път обаче канадецът направи някои изключително сложни скокове, а средната им амплитуда бе от 5 метра във височина. Въпреки сложността на комбинациите му съдиите му дадоха резултат от 91,00 точки, с който изпревари с две точки Гьопер и взе бронза.

Финалът премина без участието на най-големия фаворит и световен шампион в дисциплината Финли Мелвил Айвс от Нова Зеландия, който падна много тежко по време на квалификацията по-рано през деня и бе изнесен с носилка.

Снимки: Imago

