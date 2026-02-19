Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лига на конференциите
  3. Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

  • 19 фев 2026 | 07:20
  • 1303
  • 0
Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

Днес предстоят двубоите от плейофния кръг в Лигата на конференциите. В него ще участват отборите, заели местата между 9-о и 24-то в основната фаза на турнира. Половината от срещите започват в 19:45 часа, а останалите са с начален час 22:00.

Заради колебливото си представяне в плейофите ще играят и два от тимовете, считани за фаворити за спечелването на трофея. Кристъл Палас ще гостува на Зрински (Мостар), а Фиорентина ще има трудна визита на полския Ягелония. Друг полски тим - Лех (Познан), където наскоро премина Пламен Андреев, ще се изправи срещу КуПС от Финландия.

АЗ Алкмаар, който преди основната фаза елиминира Левски, ще гостува на арменския Ноа, а отстраненият от Лудогорец в Лига Европа Шкендия ще е домакин на Самсунспор.

Останалите двойки са Сигма (Оломоуц) - Лозана, Дрита - Целье и Омония (Никозия) - Риека.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Треньорът на Бодьо/Глимт шокира: Играхме на средно ниво срещу Интер

Треньорът на Бодьо/Глимт шокира: Играхме на средно ниво срещу Интер

  • 19 фев 2026 | 03:34
  • 1813
  • 0
Симеоне: Дадохме всичко от себе си, Брюж изравни заслужено

Симеоне: Дадохме всичко от себе си, Брюж изравни заслужено

  • 19 фев 2026 | 03:08
  • 1078
  • 0
Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

  • 19 фев 2026 | 04:47
  • 1782
  • 0
Еди Хау: Страхотен Антъни Гордън, можеше да вкара и още голове

Еди Хау: Страхотен Антъни Гордън, можеше да вкара и още голове

  • 19 фев 2026 | 02:53
  • 1155
  • 0
Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

  • 19 фев 2026 | 05:09
  • 2198
  • 0
Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена

Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена

  • 19 фев 2026 | 02:27
  • 2615
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 2129
  • 4
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 4715
  • 6
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 1801
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 31034
  • 43
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 34329
  • 72
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 20315
  • 19