  Лех (Познан)
  2. Лех (Познан)
  Лех (Познан) без Пламен Андреев си тръгна с комфортен аванс от Финландия

Лех (Познан) без Пламен Андреев си тръгна с комфортен аванс от Финландия

  • 19 фев 2026 | 22:28
  • 390
  • 0
Лех (Познан) без Пламен Андреев си тръгна с комфортен аванс от Финландия

Лех (Познан), където от няколко седмици играе и българският национал, Пламен Андреев, постигна комфортен успех с 2:0 в гостуването си на Купс в първа среща от плейофния кръг в Лигата на конференциите. Българинът обаче не е картотекиран за тази фаза на турнира и за това не бе част от групата на своя тим. Антони Козубал откри резултата още в 9-ата минута, а задачата на поляците се облекчи още повече само три минути по-късно, когато те останаха с човек повече на терена след директен червен картон на Йослин Луйе-Лутумба (12’). Вторият гол в срещата падна в края на първата част, когато точен бе Теофек Исмаел (41’). За “железничарите” това бе трета поредна победа в турнира и трета поредна суха мрежа.

Двубоят започна по отличен начин за играчите на Лех, които успяха да вземат ранна преднина още преди изтичането на десет минути игра, когато Козубал се разписа след корнер. Вечерта за домакините се влоши още повече само три минути след, това, когато Йослин Луйе-Лутумба бе изгонен за груб фал именно срещу голмайстора до момента. Полският шампион се възползва от ситуацията и започна да упражнява още по-сериозен натиск, но Йоханес Крайдл спаси няколко удара на Филип Ягело и Микаел Ишак. Вторият гол за гостите все пак дойде четири минути преди почивката, когато крилото Таофик Исмаил стреля прецизно в далечния ляв ъгъл.

Футболистите на Лех продължиха да натискат и след почивката, но нови добри намеси на Крайдл запазиха крайния резултат само до две попадения пасив за финландския КуПС. Реваншът е следващата седмица.

Снимки: Imago

