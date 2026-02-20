Самсунспор ликува в Скопие

Самсунспор си тръгна с победа с 1:0 от гостуването си на Шкендия на стадион "Тоше Проески" в Скопие. Турският тим бе видимо по-добрият на терена и това бе минималното, с което можеше да се поздрави в този мач, но все пак изкова ценно предимство преди реванша.

Гостите можеха да поведат още в 7-ата минута, когато получиха дузпа в своя полза, но Шериф Ндиайе пропусна от бялата точка.

След това Самсунспор създаде още няколко добри положения, за да се стигне до 77-ата минута, когато се стигна и до победния гол. Негов автор бе Мариус, който засече от воле центриране на Карло Холзе.

Така Самсунспор вече е с едни гърди напред в битката за място на 1/8-финалите, докато за Шкендия предстои трудно гостуване в Турция, където отборът ще трябва да търси задължителна победа, за да продължи напред.