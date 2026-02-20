Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шкендия
  3. Самсунспор ликува в Скопие

Самсунспор ликува в Скопие

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 206
  • 0
Самсунспор ликува в Скопие

Самсунспор си тръгна с победа с 1:0 от гостуването си на Шкендия на стадион "Тоше Проески" в Скопие. Турският тим бе видимо по-добрият на терена и това бе минималното, с което можеше да се поздрави в този мач, но все пак изкова ценно предимство преди реванша.

Гостите можеха да поведат още в 7-ата минута, когато получиха дузпа в своя полза, но Шериф Ндиайе пропусна от бялата точка.

След това Самсунспор създаде още няколко добри положения, за да се стигне до 77-ата минута, когато се стигна и до победния гол. Негов автор бе Мариус, който засече от воле центриране на Карло Холзе.

Така Самсунспор вече е с едни гърди напред в битката за място на 1/8-финалите, докато за Шкендия предстои трудно гостуване в Турция, където отборът ще трябва да търси задължителна победа, за да продължи напред.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Селта удари ПАОК в Солун

Селта удари ПАОК в Солун

  • 19 фев 2026 | 21:38
  • 1277
  • 0
Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

  • 19 фев 2026 | 21:37
  • 6976
  • 1
В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

  • 19 фев 2026 | 20:13
  • 2210
  • 4
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11155
  • 1
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13843
  • 5
Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

  • 19 фев 2026 | 19:26
  • 3154
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33176
  • 242
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 2244
  • 0
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 915
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13843
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11155
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4111
  • 3