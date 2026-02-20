Популярни
Риека излъга Омония в Никозия след гол с пета

  • 20 фев 2026 | 00:23
  • 183
  • 0


Риека взе важна преднина в плейофния сблъсък с Омония в Лигата на конференциите, след като спечели с 1:0 в Никозия. Кипърският тим доминираше преди почивката, но Зломислич спаси удари на Семедо и Ммае. През втората част Риека не само изравни играта, но имаше и известно предимство. Този път Фабиано Фрейтас направи добри спасявания след изстрели на Фрук и Ндокит. Резервата Даниел Аду-Аджей донесе победата на Риека с гол в 86-ата минута. Англичанинът засече атрактивно с пета центриране отдясно на Юрич.

Гостите завършиха мача с човек по-малко, след като в 89-ата минута Торнике Морчиладзе бе изгонен за втори жълт картон.

По-важното за Риека обаче е, че отборът има реални шансове да играе на 1/8-финали в евротурнирите за първи път от сезон 1978/79, когато хърватите играха на тази фаза на КНК.

За Омония това бе едва второ поражение в редовното време в последните 14 мача на отбора във всички турнири.

