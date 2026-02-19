Арменският Ноа постигна минимален успех над АЗ Алкмаар

Арменският Ноа спечели с 1:0 домакинството си на АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг на Лигата на конференциите. То бе дело на Ованес Амбарцумян (53’), който се разписа след почивката.

И двата отбора подходиха предпазливо преди почивката, но домакините представляваха по-сериозна заплаха пред противниковата врата. В 21-ата минута Густаво Сангаре стреля опасно преди централния нападател Нурдин Мулахусейнович да успее да избие. Босненският нападател на свой ред направи пропуск пред противниковата врата в края на първата част, когато ударът му с глава бе избит от Йерун Зует.

Играчите на Ноа взеха инициативата след почивката. Така се стигна до 53-ата минута, когато капитанът Амбарцумян успя да реализира с изстрел от границата на наказателното поле. Малко след това звездата на нидерландския тим Трой Парот пропиля отлична възможност да изравни. В минутите до края на гостите упражниха сериозен натиск, а арменците се прибраха пред собствената си врата в бранене на крехката преднина, но в крайна сметка успяха да стигнат до минималния успех. Реваншът е след седмица в Нидерландия, а победителят от този сблъсък ще срещне АЕК (Атина) или Спарта (Прага) на 1/8-финалите в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago