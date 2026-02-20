Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина спечели убедително в Полша и вече гледа към 1/8-финалите

Фиорентина спечели убедително в Полша и вече гледа към 1/8-финалите

  • 20 фев 2026 | 00:35
  • 146
  • 0
Фиорентина спечели убедително в Полша и вече гледа към 1/8-финалите

Фиорентина спечели убедително с 3:0 гостуването си на Ягелония в първи мач от плейофния кръг на Лига на конференциите. За италианците това бе едва първият път през този сезон, в който успяват да постигнат две поредни победи, след като успяха да спечелят и срещу Комо. Тимът от града на Медичите трябваше да се справя с трудни условия и ниски температури в гостуването си в Полша, но футболистите на Пауло Ваноли постигнах целта си с три попадения след почивката, когато точни бяха Лука Раниери (53’), Роландо Мадрагора (65’) и Роберто Пиколи (81’) от дузпа.

Домакините от Ягелония можеха да се възползват още в самото начало на двубоя от неточност на Николо Фортини, който не успя да изчисти добре една топка след центриране в наказателното поле, но Камил Йозвяк не уцели кълбото. Поляците владееха топката преди почивката, но така и не успяха да пробият вратаря Лука Лецерини, който стартира в европейски мач за първи път от десет години, заменяйки контузения Давид де Хеа. Първият точен изстрел в мача дойде едва в 39-ата минута, когато Джовани Фабиан стреля. В тези минути гостите започнаха да вдигат качеството на своето представяне, а Абрамович се отличи с няколко спасявания.

Добрите изяви на вратаря обаче не успяха да спасят Ягелония в началото на втората част, когато Якопо Фацини центрира към далечната греда, а там Лука Раниери с глава откри резултата. Именно това попадение сякаш вдъхна допълнителни сили на футболистите на Фиорентина, които вдигнаха оборотите и стигнаха до още две попадения. Фортини успя да отбележи гол, който бе отменен. Само няколко минути по-късно Фацини бе фаулиран, а Мандрагора изпълни великолепен пряк свободен удар в горния десен ъгъл, не оставяйки никакви шансове на Абрамович. Точка на спора бе сложена десетина минути преди края на редовното време, когато Пиколи бе фаулиран доста необмислено в наказателното поле в момент, когато бе с гръб към вратата и излизаше от пеналта. Именно той пое отговорността и реализира отсъдения 11-метров наказателен удар оформяйки преднината на Фиорентина на три попадения преди реванша след седмица във Флоренция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Селта удари ПАОК в Солун

Селта удари ПАОК в Солун

  • 19 фев 2026 | 21:38
  • 1277
  • 0
Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

  • 19 фев 2026 | 21:37
  • 6981
  • 1
В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

  • 19 фев 2026 | 20:13
  • 2211
  • 4
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11155
  • 1
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13843
  • 5
Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

  • 19 фев 2026 | 19:26
  • 3154
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33198
  • 242
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 2265
  • 0
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 919
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13843
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11155
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4111
  • 3