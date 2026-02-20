Фиорентина спечели убедително в Полша и вече гледа към 1/8-финалите

Фиорентина спечели убедително с 3:0 гостуването си на Ягелония в първи мач от плейофния кръг на Лига на конференциите. За италианците това бе едва първият път през този сезон, в който успяват да постигнат две поредни победи, след като успяха да спечелят и срещу Комо. Тимът от града на Медичите трябваше да се справя с трудни условия и ниски температури в гостуването си в Полша, но футболистите на Пауло Ваноли постигнах целта си с три попадения след почивката, когато точни бяха Лука Раниери (53’), Роландо Мадрагора (65’) и Роберто Пиколи (81’) от дузпа.

Домакините от Ягелония можеха да се възползват още в самото начало на двубоя от неточност на Николо Фортини, който не успя да изчисти добре една топка след центриране в наказателното поле, но Камил Йозвяк не уцели кълбото. Поляците владееха топката преди почивката, но така и не успяха да пробият вратаря Лука Лецерини, който стартира в европейски мач за първи път от десет години, заменяйки контузения Давид де Хеа. Първият точен изстрел в мача дойде едва в 39-ата минута, когато Джовани Фабиан стреля. В тези минути гостите започнаха да вдигат качеството на своето представяне, а Абрамович се отличи с няколко спасявания.

Добрите изяви на вратаря обаче не успяха да спасят Ягелония в началото на втората част, когато Якопо Фацини центрира към далечната греда, а там Лука Раниери с глава откри резултата. Именно това попадение сякаш вдъхна допълнителни сили на футболистите на Фиорентина, които вдигнаха оборотите и стигнаха до още две попадения. Фортини успя да отбележи гол, който бе отменен. Само няколко минути по-късно Фацини бе фаулиран, а Мандрагора изпълни великолепен пряк свободен удар в горния десен ъгъл, не оставяйки никакви шансове на Абрамович. Точка на спора бе сложена десетина минути преди края на редовното време, когато Пиколи бе фаулиран доста необмислено в наказателното поле в момент, когато бе с гръб към вратата и излизаше от пеналта. Именно той пое отговорността и реализира отсъдения 11-метров наказателен удар оформяйки преднината на Фиорентина на три попадения преди реванша след седмица във Флоренция.

