Кристъл Палас не доказа ролята си на фаворит в Босна

Кристъл Палас не успя да защити ролята си на един от големите фаворити в Лигата на конференциите, като стигна само до 1:1 със Зрински в Мостар. Тимът на Оливер Гласнер остава само с една победа в последните си 15 мача във всички турнири и след седмица трябва да положи повече усилия на "Селхърст Парк", за да си гарантира място на 1/8-финалите. Това бе първи мач за клуба в елиминационна фаза на евротурнири.

Гласнер бе направил три промени в състава си. Шади Риад, Борна Соса и Бренън Джонсън стартираха. Йорген Странд Ларсен водеше атаката на лондончани.

Гостите владееха инициативата в началото и гол на Сар в 12-ата минута бе отменен заради засада, но Зрински имаше страхотна възможност да поведе в 39-ата минута. От седем метра Чуже стреля над вратата.

В 43-тата Исмаила Сар даде преднина на Палас. Соса центрира ниско отляво и след рикошет топката стигна до Ларсен, който с едно докосване само я спря за Сар, който стреля много прецизно до гредата за 0:1.

Домакините изравниха от нищото в 55-ата минута. Микич напредна до границата на наказателното поле, след което намери вдясно Карло Абрамович, който стреля в далечния ъгъл.

Чуже пропусна чудесна възможност да направи пълен обрат в 66-ата минута, след като стреля встрани. Кристъл Палас бе още по-близо до втори гол в 71-вата минута, но удар на Уортън срещна гредата. Малко след това и Ричардс пропусна с глава от няколко метра.

В 78-ата минута имаше критична ситуация пред вратата на гостите. Сакото проби отдясно и стреля в близкия ъгъл, Хендерсън спаси, след което Мемия не успя с добавката. ВАР обаче се намеси, защото в тази ситуация изглеждаше, че Муньос игра с ръка и попречи на съперника за добавката. Реферът бе повикан на монитора, но реши, че първо играчът на домакините фаулира бранителя, след което той играе с ръка.

Така този двубой завърши без победител.