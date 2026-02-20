Целье попари Дрита в края в луд мач с пет гола

Целье постигна важна победа като гост с 3:2 в първия мач срещу Дрита от плейофния кръг на Лигата на конференциите. Словенците стигнаха до успеха в добавеното време на мача и това им дава сериозно предимство преди реванша.

Амандаш Кучис даде преднина на Целье в 19-ата минута, а Милот Авдили удвои в 41-вата.

Дрита обаче се върна в мача, благодарение на точни изстрели на Блерим Красники в 59-ата и Лиридон Балай в 75-ата минута.

Драмата обаче настъпи в 94-тата минута, когато Матей Поплатник за трети път порази вратата на домакините и донесе успеха на Целье.

Така Целье постигна ценен турнирен успех и е фаворит преди реванша. За Дрита остава да се надява, че може да направи обрат в Словения.