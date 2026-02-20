Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Целье
  3. Целье попари Дрита в края в луд мач с пет гола

Целье попари Дрита в края в луд мач с пет гола

  • 20 фев 2026 | 00:10
  • 235
  • 0
Целье попари Дрита в края в луд мач с пет гола

Целье постигна важна победа като гост с 3:2 в първия мач срещу Дрита от плейофния кръг на Лигата на конференциите. Словенците стигнаха до успеха в добавеното време на мача и това им дава сериозно предимство преди реванша.

Амандаш Кучис даде преднина на Целье в 19-ата минута, а Милот Авдили удвои в 41-вата.

Дрита обаче се върна в мача, благодарение на точни изстрели на Блерим Красники в 59-ата и Лиридон Балай в 75-ата минута.

Драмата обаче настъпи в 94-тата минута, когато Матей Поплатник за трети път порази вратата на домакините и донесе успеха на Целье.

Така Целье постигна ценен турнирен успех и е фаворит преди реванша. За Дрита остава да се надява, че може да направи обрат в Словения.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Селта удари ПАОК в Солун

Селта удари ПАОК в Солун

  • 19 фев 2026 | 21:38
  • 1277
  • 0
Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

  • 19 фев 2026 | 21:37
  • 6966
  • 1
В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

  • 19 фев 2026 | 20:13
  • 2209
  • 4
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11151
  • 1
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13831
  • 5
Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

  • 19 фев 2026 | 19:26
  • 3153
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33099
  • 240
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 2114
  • 0
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 896
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13831
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11151
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4108
  • 3