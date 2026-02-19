Популярни
»
Сигма и Лозана оставиха развръзката за реванша

  • 19 фев 2026 | 21:53
  • 488
  • 0
Сигма и Лозана оставиха развръзката за реванша

Отборите на Сигма и Лозана не успяха да излъчат победител в първия мач помежду си от плейофа в Лигата на конференциите. Двубоят в Оломоуц завърши при резултат 1:1, като по всичко личи, че развръзката в този сблъсък ще дойде в реванша след седмица.

Гостите първи взеха преднина в края на първото полувреме с попадение на Нейтън Бътлър-Ойедеджи в 22-рата минута.

Сигма обаче успя да възстанови равенството в 58-ата минута чрез Даниел Щурм.

Така предстои доста любопитен реванш след седмица в Швейцария, като в него двата тима ще трябва да излъчат победител по един или друг начин.

