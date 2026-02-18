На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина продължават с ден 12, в който ще стискаме палци на седем българи.

Нашето участие започва в 11:15 сутринта с квалификациите в отборния мъжки спринт по ски бягане свободен стил. Марио Матиканов ще бъде на първи пост, а Даниел Пешков - на втори. Финалите са в 13:15, а състезанията се провеждат в зимен център Тезеро.

В 11 часа е първият манш на женския слалом - последната дисциплина от олимпийската програма в алпийските ски. Нашата представителка Анина Цурбриген е с 63-ти стартов номер и стига да завърши, ще участва със сигурност във втория манш от 14:30 часа.

Лора Христова остава след олимпиадата в Италия

Обезателно най-голям интерес за родната публика ще представлява женската щафета 4х6 км в биатлона от 15:45 часа в Антхолц-Антерселва.

На първи пост е медалистката в индивидуалната дисциплина Лора Христова, а след нея са съответно Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова. Нашият дамски квартет е със стартов номер 15 (от общо 20 отбора), защото такова е временното му класиране в Световната купа.

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

Най-доброто класиране на българска женска щафета в историята е четвърто място в Солт Лейк Сити 2002 и Албървил 1992.

Снимки: Startphoto