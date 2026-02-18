Марио Матиканов и Даниел Пешков завършиха на 22-о място в отборния спринт

Марио Матиканов и Даниел Пешков завършиха на 22-о място в отборния спринт по ски бягане в свободен стил на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Дебютиращите на зимни Игри българи постигнаха общо време от 6:17.24 минути в квалификациите и не успяха да се класират за полуфиналите, за които продължават само първите 15 от стартиралите 27 двойки.

21-годишният Матиканов, за когото това беше последен старт в Милано-Кортина 2026, преодоля трасето от 1.6 километра в Тезеро за 3:05.46 минути, а 23-годишният Пешков финишира за 3:12.75 минути. Така те останаха на малко повече от 20 секунди от място в топ 15.

Пешков има още един старт на Олимпиадата на 50 километра в събота.

Най-бързи в квалификациите днес бяха американците Бен Огдън и Гас Шумейкър с 5:45.72 минути, а втори на 2.67 секунди са норвежците Ейнар Хедегарт и Йоханес Клаебо, който се стреми към рекордна десета олимпийска титла и общо пето злато на Игрите в Италия.

Финалните серии започват след 13:15 часа.