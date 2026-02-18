Популярни
Анина Цурбриген завърши 41-ва в женския слалом в Милано – Кортина

Анина Цурбриген завърши 41-ва в женския слалом в Милано – Кортина

Единствената българка в състезанията по ски алпийски дисциплини на Олимпийските игри в Милано – Кортина Анина Цурбриген се класира на 41-та позиция в днешния слалом, с който беше закрита алпийската програма на Игрите в Италия.

След отпадането си още в първия манш на гигантския слалом в неделя, днес Цурбриген завърши успешно първото спускане, в което се класира на 47-то място, изоставайки с 5.60 секунди от водачката Микаела Шифрин. Според регламента, които се използва на олимпийски игри и световни първенства, това я класира за второто спускане, в което участват всички, които са завърши успешно първото.

Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане
Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

Във второто си спускаше Цурбриген отново се опази от грешки и завърши успешно. В крайното класиране българката зае 41-то място с пасив от 10.70 спрямо Шифрин, която спечели златния медал.

Снимки: Gettyimages

