Олимпиадата генерира 2,5 милиарда евро в икономиката на Милано

  17 фев 2026 | 13:13
Икономиката на италианския град Милано се очаква да се развие по-бързо през 2026 година, до голяма степен благодарение на Зимните олимпийски игри, на които градът е домакин, сочи проучване на регионалната бизнес организация Assolombarda.

Олимпийските игри сами по себе си се очаква да генерират около 2,5 милиарда евро в района на Милано, което се равнява на 1,045 милиарда евро добавена стойност.

Докладът посочва, че през новата година брутният вътрешен продукт във финансовата столица на Италия ще нарасне с 1,7%, в сравнение с 0,7% в предходните 12 месеца.

„Милано преминава през позитивна фаза. Брутният вътрешен продукт расте отново със стабилни темпове, големите събития засилват международната разпознаваемост на града, а туризмът продължава да се разширява“, заяви президентът на Assolombarda Алвизе Бифи, цитиран от агенция Ройтерс.

„Радостни сме, че толкова чуждестранни туристи идват тук. Това са най-гледаните Олимпийски игри в историята ище има дългосрочен ефект“, добави кметът на Милано Джузепе Сала.

В Милано бюджетът, който е директно обвързан с Игрите, се равнява на 735 млн. евро и е разделен на 379 млн. за инвестиции, свързани със събитията или модернизацията на съоръженията, и 356 млн. за организация.

