  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норвегия остава лидер по медали на Игрите в Милано-Кортина

Норвегия остава лидер по медали на Игрите в Милано-Кортина

  • 17 фев 2026 | 01:25
  • 360
  • 0
Норвегия остава лидер по медали на Игрите в Милано-Кортина

Отборът на Норвегия запази лидерството си в класирането по медали на Олимпийските игри в Милано-Кортина след първите десет дни на надпреварата.

Норвежките спортисти са спечелили 28 отличия - 12 златни, 7 сребърни и 9 бронзови.

Домакините от Италия са втори с 8 златни, 4 сребърни и 11 бронзови медала. САЩ е на трета позиция с 6 златни, 8 сребърни и 5 бронзови отличия.

България е на 25-о място с два бронза, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова.

Снимки: Gettyimages

