Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
В днешния 11-ти ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина България ще бъде представена от петима спортисти в два спорта.

В 15:30 часа ще стартира мъжката щафета на 4 по 7.5 километра в биатлона, в която българският квартет ще бъде съставен от Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов. Те ще стартират с №19 от общо 20 щафети, които са заявени в стартовия списък.

От 19:45 часа пък ще започне и кратката програма във фигурното пързаляне при жените, където участие ще вземе Александра Фейгин. За нея това е втора Олимпиада след дебюта ѝ в Пекин преди четири години, а тя ще бъде осма на леда и се очаква да излезе около 21:00 часа.

