Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

Общо седем комплекта с медали ще бъдат раздадени в днешния 11-ти ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.

Първият нов шампион ще бъде определен в 14:00 часа, когато ще стартира финалът в слоупстайла в сноуборда при дамите.

В 14:45 часа ще стартира индивидуалното преследване на 10 километра в северната комбинация след скоковете от голямата шанца по-рано през деня.

В 15:30 часа е предвидена мъжката щафета на 4 по 7.5 километра в биатлона, където ще има и българско участие.

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

За 17:28 часа е предвиден финала на отборното преследване при мъжете в бързото пързаляне с кънки, а в 17:47 ще стартира и женският финал в същата дисциплина.

От 20:30 ще започне финалът в дисциплината Биг еър в ските свободен стил при мъжете.

Последният нов шампион днес ще бъде определен в мъжките двойки в бобслея, където четвъртият манш на улея в Кортина е предвиден за 22:05 часа.

Снимки: Gettyimages