  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Шампионите избират Technogym на Milano Cortina 2026

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 98
  • 0
Technogym отбелязва десетото си участие като ексклузивен и официален доставчик на фитнес оборудване на Олимпийските и Параолимпийските игри в Milano Cortina 2026– символично потвърждение на дългогодишното присъствие на компанията в сърцето на световния спорт.

Създадена в Италия преди повече от четири десетилетия и изминала пътя от малък гараж до глобален лидер в сферата на спорта, тренировките и уелнеса, Technogym днес е синоним на професионална подготовка на най-високо ниво. Партньорството с Олимпийските игри е естествено продължение на философията на марката, основана върху постиженията, благосъстоянието и отговорността към обществото.

В рамките на Milano Cortina 2026 компанията ще оборудва 22 тренировъчни центъра с приблизително 1 000 високотехнологични уреда, предназначени за над 3 500 спортисти от повече от 90 държави. Те ще се подготвят за участие в 16 олимпийски и 6 параолимпийски дисциплини. Основните тренировъчни пространства ще бъдат разположени в шестте олимпийски и параолимпийски селища – Милано, Кортина, Предацо, Ливиньо, Бормио и Антерселва, допълнени от 15 специализирани центъра на самите състезателни локации. Technogym ще поеме цялостното техническо обезпечаване – от инсталацията до нужната поддръжка.

Атлетите ще разполагат с най-иновативните решения на марката, сред които Biostrength – интелигентна система за силови тренировки, базирана на изкуствен интелект, както и Skill Line, създадена в сътрудничество с елитни спортисти за развитие на сила, експлозивност и издръжливост. В допълнение революционната система Technogym Checkup ще предоставя детайлен анализ на ключови показатели, свързани със здравето и спортните резултати, осигурявайки цялостен и прецизен подход към подготовката.

Milano Cortina 2026 е десетото поредно издание, в което Technogym има ключова роля в подготовката на атлетите – редом до шампионите по пътя към върхови резултати.

