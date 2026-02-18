България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България регистрира най-доброто си класиране в женска щафета по биатлон на Олимпийски игри от Торино 2006 насам, след като нашият квартет завърши на 12-та позиция в днешния старт на 4х6 километра в Милано – Кортина.

Лора Христова и Милена Тодорова направиха отлични първи два поста, в които задържаха отбора ни в челото на класирането. Христова не използва нито един допълнителен патрон и предаде щафетата на третото място, след което Тодора използва четири допълнителни патрона, но въпреки това с отличната си скорост предаде щафетата на втората позиция, на само 0.7 секунди от първото място.

За съжаление Мария Здравко не успя да използва тази инерция и загуби десет позиции, след като направи две наказателни обиколки в стрелбата си от положение прав. Преди това тя имаше нужда от един допълнителен патрон, за да повали мишените си от легнал.

На последния пост Валентина Димитрова беше безгрешна от положение легнал, след което използва два допълнителни патрона от прав, но все пак се справи и не влезе в наказателната обиколка. Така българската щафета записа своето най-силно представяне в олимпийска щафета при дамите от 2006 година насам, когато нашият квартет финишира осми в Торино. След това във Ванкувър 2010 и Сочи 2014 България не участва в щафетата, след което родните биатлонистки завършиха 16-ти в Пьончан 2018 и 18-ти в Пекин 2022.

Отпред титлата спечели отборът на Франция в състав Камий Бенед, Лу Жанмоно, Осена Мишелон и Жулия Симон. Те спечелиха въпреки наказателната обиколка, която Бенед завъртя на първия пост.

По този начин Франция спечели всички щафети в Милано – Кортина, след като по-рано французите триумфираха и в смесената щафета, а вчера бяха над всички и при мъжете. За Франция това е първи олимпийска титла в женската щафета от Албервил 1992 насам.

🥇 France are champions of the biathlon women's relay for the first time since 1992 🤩



It’s another thrilling #Gold for @equipeFRA and an incredible Winter Games in Biathlon, marking their fifth title and 10th Olympic medal in the sport at #MilanoCortina2026 👏 🔥… pic.twitter.com/PoUYMylQbu — The Olympic Games (@Olympics) February 18, 2026

Втори на 51.3 зад шампионките завършиха състезателките на Швеция, които също направиха една наказателна обиколка в ранната фаза на състезанието. В състава на „трите корони“ влязоха Лин Гистблом, Анна Магнусон и сестрите Елива и Хана Йоберг.

Бронзът с изоставане от 1:07.6 завоюва отборът на Норвегия в състав Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кнотен и Марен Киркайде. Те завършиха трети, въпреки че не направиха нито една наказателна обиколка.

🥉 Norway complete the podium at #MilanoCortina2026 with #Bronze in the biathlon women's 4x6km relay 🤩



It is their first medal in the women's relay since 2014 👏 @biathlonworld | #MedalAlert | #Samsung | #OpenAlwaysWins pic.twitter.com/ImEWxi4coX — The Olympic Games (@Olympics) February 18, 2026

Състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано – Кортина продължават в петък, 20 февруари, от 15:15 часа българско време с мъжкия масов старт на 15 километра. Точно 24 часа по-късно ще се проведе и женският масов старт на 12.5 километра, в който участие ще вземат Христова и Тодорова.

Снимки: Startphoto