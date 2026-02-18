Популярни
  3. Успешен финал на първия манш за Цурбриген, Шифрин с огромен аванс в челото

  • 18 фев 2026 | 12:27
  • 1319
  • 1
Състезаващата се за България Анина Цурбриген завърши успешно първия манш на днешния женски слалом на Олимпийските игри в Милано – Кортина.

По този начин тя поправи грешката си от гигантския слалом в неделя, когато не успя да стигне до финала. Днес тя се опази от подобни неточности и мина успешно покрай всички 63 врати, финиширайки за 52.73 секунди, с което регистрира пасив от 5.60 секунди спрямо първото място. Цурбриген се класира на 47-та позиция и според регламента ще участва във втория манш, за който се класират всички, които финишираха успешно първото спускане.

В челото олимпийската шампионка от Сочи 2014 Микаела Шифрин си осигури огромен аванс след първия манш, в който тя завърши за време от 47.13 секунди. По този начин тя изпревари с цели 0.82 секунди Лена Дюр от Германия, която както и в гигантския слалом в неделя, и днес се класира втора в първото спускането.

Трета на точно секунда от Шифрин остана шведката Корнелия Ойлунд, а на 0.05 зад нея на четвъртата позиция се нареди световната шампионка от преди година Камий Раст (Швейцария). Анна Свен Ларсон (Швеция) и Уиенди Холденер (Швейцария) разделиха петото място с пасив от 1.16, а в топ 10 попаднаха още Лара Колтури (Албания), Ема Айхер (Германия) и двете съименнички от австрийския отбор Катарина Хубер и Катарина Трупе.

Действащата олимпийска шампионка Петра Влъхова остана едва 29-та, след като завърши с пасив от 2.86. Това обаче не е никак изненадващо предвид факта, че словачката реално не се е състезавала през последните две години заради тежка контузия на коляното. Нейното завръщане в стартовата къщичка беше едва миналата седмица по време на слалома от отборната комбинация.

Вторият манш на женския слалом, с който приключват състезанията в алпийските ски на Олимпийските игри в Милано – Кортина, е предвиден за 14:30 часа. По традиция първи в него ще се спуснат първите 30 от първия манш в обратен ред, след което в стартовата къщичка ще застанат класиралите се след 30-то място състезателки.

