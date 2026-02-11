Официално: Тотнъм отново остана без наставник

От Тотнъм официално обявиха уволнението на своя наставник Томас Франк, който се задържа по-малко от един сезон начело след поемането на отбора през миналото лято.

“Клубът взе решението да предприеме смяна на позицията старши треньор на мъжкия състав и така Томас Франк ще си тръгне днес. Томас беше назначен през юни 2025 година и бяхме решени да му дадем необходимите време и подкрепа, за да градим за бъдещето заедно. Въпреки това резултатите и представянето доведоха борда до заключението, че е нужна промята в този етап от сезона. В периода си в клуба Томас се държеше с непоколебима отдаденост, давайки всичко от себе си в усилията си да движи клуба напред. Бихме искали да му благодарим за неговия принос и му желае всичко най-добро в бъдеще”, се казва в изявлението на клуба.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.



Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.



However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026

Франк пристигна в Тотнъм след края на миналата кампания, когато напусна поста си в Брентфорд след близо шест години и половина при “пчеличките”, за да поеме “шпорите” след уволнението на Анге Постекоглу. Датчанинът успя да изведе тима до изненадващо четвърто място в основната фаза на Шампионската лига след пет победи, две равенства и една загуба. Представянето на тима в Премиър лийг обаче е коренно различно: едва 29 точки от 26 мача и разочароващата 16-а позиция в класирането.

1.12 - Thomas Frank has averaged 1.12 points-per-game as Tottenham Hotspur boss in the Premier League (29 points in 26 games), the lowest rate of any Spurs manager with 5+ games in the competition. Unsustainable. pic.twitter.com/GILDFMsjoH — OptaJoe (@OptaJoe) February 11, 2026

Така 52-годишният датчанин си тръгва с най-ниския среден актив сред всички мениджъри на Тотнъм с поне пет мача във Висшата лига: 1,12 точки на мач. В първенството той изведе лондончани до 7 успеха, 8 ремита и 11 поражения, както и до ранни отпадания от ФА Къп и Карабао Къп. Ключова за уволнението на Франк се оказа серията от осем шампионатни мача без успех, която доведе до раздялата с него точно преди градското дерби с Арсенал. Веднага се появиха слухове, че възможен негов наследник е Роберто Де Дзерби, който през изминалата нощ беше освободен от треньорския си пост в Марсилия.

🚨Thomas Frank becomes the latest manager to be 𝐒𝐀𝐂𝐊𝐄𝐃 by Tottenham 🧟‍♂️



They sit just five points above the relegation zone 🔻 pic.twitter.com/ZhDRrg8IcU — LiveScore (@livescore) February 11, 2026

Снимки: Gettyimages