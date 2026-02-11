Официално: Тотнъм отново остана без наставник

От Тотнъм официално обявиха уволнението на своя наставник Томас Франк, който се задържа по-малко от един сезон начело след поемането на отбора през миналото лято.
“Клубът взе решението да предприеме смяна на позицията старши треньор на мъжкия състав и така Томас Франк ще си тръгне днес. Томас беше назначен през юни 2025 година и бяхме решени да му дадем необходимите време и подкрепа, за да градим за бъдещето заедно. Въпреки това резултатите и представянето доведоха борда до заключението, че е нужна промята в този етап от сезона. В периода си в клуба Томас се държеше с непоколебима отдаденост, давайки всичко от себе си в усилията си да движи клуба напред. Бихме искали да му благодарим за неговия принос и му желае всичко най-добро в бъдеще”, се казва в изявлението на клуба.
Франк пристигна в Тотнъм след края на миналата кампания, когато напусна поста си в Брентфорд след близо шест години и половина при “пчеличките”, за да поеме “шпорите” след уволнението на Анге Постекоглу. Датчанинът успя да изведе тима до изненадващо четвърто място в основната фаза на Шампионската лига след пет победи, две равенства и една загуба. Представянето на тима в Премиър лийг обаче е коренно различно: едва 29 точки от 26 мача и разочароващата 16-а позиция в класирането.
Така 52-годишният датчанин си тръгва с най-ниския среден актив сред всички мениджъри на Тотнъм с поне пет мача във Висшата лига: 1,12 точки на мач. В първенството той изведе лондончани до 7 успеха, 8 ремита и 11 поражения, както и до ранни отпадания от ФА Къп и Карабао Къп. Ключова за уволнението на Франк се оказа серията от осем шампионатни мача без успех, която доведе до раздялата с него точно преди градското дерби с Арсенал. Веднага се появиха слухове, че възможен негов наследник е Роберто Де Дзерби, който през изминалата нощ беше освободен от треньорския си пост в Марсилия.
