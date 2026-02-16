Джон Хейтинга ще напусне треньорския щаб на Тотнъм след пристигането на Игор Тудор

Джон Хейтинга и останалите помощници в треньорския щаб на английския футболен клуб Тотнъм - Джъстин Кокрейн и Крис Хаслъм, ще напуснат след назначаването на новия мениджър Игор Тудор, съобщава „Скай Спортс“.

Хърватският специалист застана начело на „шпорите“ до края на сезона и пристига със свой собствен треньорски екип.

Част от него са асистентът Иван Яворчич, отговарящият за физическата подготовка Рикардо Раганачи и треньорът на вратарите Томислав Рогич.

Хейтинга се присъедини към щаба на Томас Франк като асистент само преди около месец. Бившият бранител изпълняваше тази роля в Ливърпул, но напусна позицията, след като получи предложението да стане старши-треньор на Аякс. По-малко от шест месеца по-късно обаче той беше уволнен от нидерландския гранд.

Понастоящем Тотнъм заема 16-ото място във Висшата лига с 29 точки, на 5 над зоната на изпадащите.