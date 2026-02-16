Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Джон Хейтинга ще напусне треньорския щаб на Тотнъм след пристигането на Игор Тудор

Джон Хейтинга ще напусне треньорския щаб на Тотнъм след пристигането на Игор Тудор

  • 16 фев 2026 | 17:03
  • 381
  • 0
Джон Хейтинга ще напусне треньорския щаб на Тотнъм след пристигането на Игор Тудор

Джон Хейтинга и останалите помощници в треньорския щаб на английския футболен клуб Тотнъм - Джъстин Кокрейн и Крис Хаслъм, ще напуснат след назначаването на новия мениджър Игор Тудор, съобщава „Скай Спортс“.

Хърватският специалист застана начело на „шпорите“ до края на сезона и пристига със свой собствен треньорски екип.

Част от него са асистентът Иван Яворчич, отговарящият за физическата подготовка Рикардо Раганачи и треньорът на вратарите Томислав Рогич.

Хейтинга се присъедини към щаба на Томас Франк като асистент само преди около месец. Бившият бранител изпълняваше тази роля в Ливърпул, но напусна позицията, след като получи предложението да стане старши-треньор на Аякс. По-малко от шест месеца по-късно обаче той беше уволнен от нидерландския гранд.

Понастоящем Тотнъм заема 16-ото място във Висшата лига с 29 точки, на 5 над зоната на изпадащите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Треньорът на Монако за сблъсъка с ПСЖ: Ако не вярваме, няма смисъл да играем

Треньорът на Монако за сблъсъка с ПСЖ: Ако не вярваме, няма смисъл да играем

  • 16 фев 2026 | 15:32
  • 392
  • 0
Белингам може да отсъства още два месеца

Белингам може да отсъства още два месеца

  • 16 фев 2026 | 14:40
  • 855
  • 3
Борусия (Дортмунд) ще е без ключови защитници срещу Аталанта

Борусия (Дортмунд) ще е без ключови защитници срещу Аталанта

  • 16 фев 2026 | 14:07
  • 641
  • 0
Тонали отрече появилите се спекулации: Отношенията ми с Еди Хау са перфектни

Тонали отрече появилите се спекулации: Отношенията ми с Еди Хау са перфектни

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 1376
  • 0
Рафиня се завърна в групата на Барселона

Рафиня се завърна в групата на Барселона

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 2933
  • 0
Ван Перси организира специален тренировъчен лагер заради Стърлинг

Ван Перси организира специален тренировъчен лагер заради Стърлинг

  • 16 фев 2026 | 13:22
  • 1495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  • 16 фев 2026 | 17:29
  • 4873
  • 8
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  • 16 фев 2026 | 17:30
  • 4279
  • 1
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 24145
  • 33
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 13460
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 4433
  • 2
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 13344
  • 10