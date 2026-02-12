Популярни
Тотнъм иска да си върне Почетино, което може да наложи да тръгне по стъпките на Ман Юнайтед

  • 12 фев 2026 | 10:39
  • 1221
  • 0

Маурисио Почетино е цел №1 на ръководството на Тотнъм за мениджърския пост в клуба, който бе овакантен след вчерашното уволнение на Томас Франк. Аржентинецът, който изведе “шпорите” до финала на Шампионската лига през 2019 година, е фаворитът и на феновете на лондончани, които във вторник скандираха името му по време на домакинската загуба от Нюкасъл. Бен Джейкъбс твърди, че самият Почетино също е отворен към идеята да се завърне в Северен Лондон.

Големият проблем е, че аржентинецът със сигурност няма да напусне работата си като селекционер на САЩ до края на Световното първенство, така че в Тотнъм ще трябва да почакат, ако държат на него. Това означава, че клубът може да повтори модела, който избра Манчестър Юнайтед, назначавайки временен мениджър до края на сезона. Опитният Хари Реднап може да бъде такова краткосрочно решение.

Фаворитът на букмейкърите в момента е Роберто де Дзерби, който току-що се раздели с Марсилия и за разлика от Почетино може да поеме веднага работата. Италианецът обаче е свързван и с грандовете от Манчестър, така че може да реши да изчака до лятото.

Според Бен Джейкъбс в Тотнъм обсъждат и имената на Роби Кийн и Франческо Фариоли.

Чави Ернандес, Марко Силва и Андони Ираола са също сред тези, които се котират високо според очакванията на букмейкърите.

“Сън” вкарва в микса от кандидатури и друго много интересно име - на клубната легенда Юрген Клинман, който обаче е без работа от 2024 година, когато напусна Южна Корея.

