Нюкасъл удари Тотнъм като гост и може би предопредели съдбата на Франк

Нюкасъл победи с 2:1 Тотнъм като гост в двубой от 26-ия кръг на Премиър лийг и по този начин облаците над главата на мениджъра на "шпорите" Томас Франк се сгъстиха още повече. Лондончани все още нямат победа в първенството през 2026 година и след този резултат са вече на 16-о място в класирането. "Свраките" пък се изкачиха до десетата позиция.

Франк бе направил три промени от мача с Манчестър Юнайтед. Кристиан Ромеро бе извън сметките заради червения си картон. Вместо него стартира Раду Драгушин. Джед Спенс замени на левия бек Дестини Удоджи, който получи контузия. Ив Бисума пък влезе в халфовата линия за сметка на Жоао Палиня, който остана на пейката за началото.

Промените на Еди Хау бяха четири - Дан Бърн, Джейкъб Рамзи, Бруно Гимараеш и Антъни Еланга започнаха. Сандро Тонали, Ник Волтемаде и Йоан Уиса бяха на пейката. Антъни Гордън бе поставен на върха на атаката.

Двубоят започна много открито, но Нюкасъл със сигурност бе по-опасният отбор. Ботман и Уилок пропуснаха добри ситуации в началото, а Викарио спаси удар на Барнс. Между тези положения Симонс имаше добър шанс за Тотнъм, но от малък ъгъл стреля встрани. Рамзи също създаде напрежение пред вратата на домакините, но бе блокиран. В 44-тата минута гостите си помислиха, че най-сетне са повели заслужено, след като Рамзи изведе Уилок зад Ван де Вен, а нападателят стреля в далечния ъгъл. След намесата на ВАР обаче попадението бе отменено заради засада.

Все пак "свраките" поведоха в шестата минута на добавеното време на първата част. Тиау засече с глава центриране на Уилок, Викарио изби, но бранителят успя да стигне до топката и да направи добавка.

В 49-ата минута Рамзи пропусна да удвои преднината на гостите. След това Тотнъм заигра по-добре и Тел, който се появи като резерва, пропиля две чудесни възможности, особено втората, след като стреля над вратата.

В 64-тата минута "шпорите" изравниха. Сар свали с глава центриране на Симонс от корнер, а Грей с лекота засече от въздуха. Само четири минути след това обаче Нюкасъл си върна преднината. Антъни Гордън задържа пред наказателното поле, след което проби между трима и пусна към Барнс, който стреля точно по земя.

В края Соланке имаше добър шанс да изравни, но не успя.

Лошата новина за "свраките" бе, че в последните минути Бруно Гимараеш получи контузия.

