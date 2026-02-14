Тотнъм обяви изненадващия избор за треньор

Тотнъм обяви официално, че назначава Игор Тудор за старши треньор на тима. Хърватинът подписа договор до края на сезона, а междувременно клубът ще търси постоянен треньор, който да бъде назначен през лятото. Целта пред Тудор е да стабилизира отбора, който е на 16-о място в класирането и само на пет точки над зоната на изпадащите.

“Игор се присъединява с ясен фокус: да подобри представянето, да донесе резултати и да се изкачим в класирането на Висшата лига”, се казва в изявлението на Тотнъм.

We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.



“Чест е да се присъединя към този клуб в този важен момент. Разбирам отговорността, която получавам. Целта е да постигнем постоянство в представянето и да се борим с увереност във всеки мач. В състава има много качество и моята работа е да го организирам, да вкарам нова енергия и бързо да подобря резултатите”, заяви Тудор.

Хърватинът е без работа от октомври, когато бе уволнен от Ювентус след слабия старт на сезона на “бианконерите”. Тотнъм се спира на него, тъй като показа, че успява да стабилизира отбори в краткосрочен период. Той успя да направи това в Лацио и Ювентус, като и в двата отбора бе назначен през март последните два сезона. След това обаче не се задържа в двата клуба.