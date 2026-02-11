Популярни
Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

  • 11 фев 2026 | 20:13
  • 582
  • 0
Бившият мениджър на Тотнъм Хари Реднап веднага би се завърнал в клуба, но не вярва, че ще получи предложение. Той заяви това по повод днешното уволнение на Томас Франк. "Шпорите" се разделиха с бившия мениджър на Брентфорд и сега търсят временен треньор.

Реднап води Тотнъм между 2008 и 2012 г. Попитан дали би се върнал, той отговори: "Разбира се, без никакви колебания. Но аз съм реалист. Не живея в облаците. Много малко вероятно е да получа работата. Дали мога да се справя? Да, разбира се."

Снимки: Imago

