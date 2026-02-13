Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Още един основен футболист на Тотнъм се контузи

Още един основен футболист на Тотнъм се контузи

  • 13 фев 2026 | 01:33
  • 275
  • 0

Френското крило на Тотнъм Уилсон Одобер е с разкъсване на предната кръстна връзка, съобщиха от клуба. "Шпорите", които уволниха мениджъра Томас Франк в сряда след серия от осем мача без победа в Премиър лийг, заявиха, че Одобер ще се подложи на операция. Британските медии разкриха, че той може да пропусне останалата част от сезона.

„Можем да потвърдим, че Уилсон Одоберт е получил разкъсване на предната кръстна връзка на лявото коляно“, се казва в изявление на "шпорите".

Тимът от Северен Лондон, които е само на пет точки над зоната на изпадащите, се сблъска с няколко контузии този сезон. Дългият им списък с отсъстващи включва нападателя Ричарлисон, трима защитници и няколко халфове, включително Джеймс Мадисън, Родриго Бентанкур и Лукас Бергвал.

"Шпорите", които са на 16-о място в класирането, ще посрещнат лидера Арсенал на 22 февруари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

  • 13 фев 2026 | 00:02
  • 26478
  • 176
50-ият редовен конгрес на УЕФА в Брюксел приключи с няколко решения

50-ият редовен конгрес на УЕФА в Брюксел приключи с няколко решения

  • 12 фев 2026 | 21:04
  • 796
  • 0
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

  • 12 фев 2026 | 23:55
  • 17658
  • 51
Рахийм Стърлинг си намери отбор

Рахийм Стърлинг си намери отбор

  • 12 фев 2026 | 20:42
  • 4687
  • 0
Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

  • 12 фев 2026 | 19:56
  • 20433
  • 3
Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

  • 12 фев 2026 | 19:45
  • 7488
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

  • 13 фев 2026 | 00:02
  • 26478
  • 176
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

  • 12 фев 2026 | 23:55
  • 17658
  • 51
Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

  • 12 фев 2026 | 23:18
  • 12297
  • 5
Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 57333
  • 193
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 46560
  • 63
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

  • 13 фев 2026 | 00:25
  • 22866
  • 2