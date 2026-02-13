Още един основен футболист на Тотнъм се контузи

Френското крило на Тотнъм Уилсон Одобер е с разкъсване на предната кръстна връзка, съобщиха от клуба. "Шпорите", които уволниха мениджъра Томас Франк в сряда след серия от осем мача без победа в Премиър лийг, заявиха, че Одобер ще се подложи на операция. Британските медии разкриха, че той може да пропусне останалата част от сезона.

„Можем да потвърдим, че Уилсон Одоберт е получил разкъсване на предната кръстна връзка на лявото коляно“, се казва в изявление на "шпорите".

Тимът от Северен Лондон, които е само на пет точки над зоната на изпадащите, се сблъска с няколко контузии този сезон. Дългият им списък с отсъстващи включва нападателя Ричарлисон, трима защитници и няколко халфове, включително Джеймс Мадисън, Родриго Бентанкур и Лукас Бергвал.

"Шпорите", които са на 16-о място в класирането, ще посрещнат лидера Арсенал на 22 февруари.

Следвай ни:

Снимки: Imago