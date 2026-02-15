Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Линдзи Вон: Операцията мина добре!

Линдзи Вон: Операцията мина добре!

  • 15 фев 2026 | 10:57
  • 1626
  • 0
Линдзи Вон: Операцията мина добре!

Последната операция на Линдзи Вон на левия ѝ крак, който счупи по време на олимпийското спускане, е преминала добре и сега тя най-накрая ще може да се върне у дома в САЩ“, заяви американската ски звезда.

41-годишната Вон се лекува в болница в Тревизо.

Тя падна тежко 13 секунди след началото на състезанието миналата неделя и беше извадена от пистата с хеликоптер и оттогава претърпя няколко операции.

Девет дни преди ужасния инцидент в неделя, Вон разкъса предна кръстна връзка на лявото си коляно при друго падане.

"Чета много съобщения и коментари, в които се казва, че случилото се с мен ви натъжава", написа Вон в Instagram.

"Моля ви, не тъгувайте. Съпричастност, любов и подкрепа приемам с отворено сърце, но моля, не тъга или съчувствие. Надявам се това да ви даде сили да продължите да се борите, защото това е, което правя и това е, което ще продължа да правя. Винаги", добави легендарната състезателка в скоростните дисциплини.

Бащата на Вон - Алън Килдоу, заяви пред Асошиейтед прес в понеделник, че дъщеря му вече няма да се състезава, ако той има някакво влияние върху решението ѝ. Но самата тя завърши последното си съобщение, като каза, че "все още очаква с нетърпение момента, в който ще мога отново да застана на върха на планината. И ще го направя".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

  • 15 фев 2026 | 09:40
  • 5146
  • 0
Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 8049
  • 4
Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

  • 15 фев 2026 | 06:50
  • 12199
  • 1
Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

  • 15 фев 2026 | 04:28
  • 17339
  • 1
Огромно унижение за домакините на хокейния турнир при мъжете

Огромно унижение за домакините на хокейния турнир при мъжете

  • 15 фев 2026 | 04:18
  • 8989
  • 9
Канада и Швейцария оформиха финалната четворка на женския турнир по хокей

Канада и Швейцария оформиха финалната четворка на женския турнир по хокей

  • 15 фев 2026 | 03:48
  • 1723
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 15 фев 2026 | 12:06
  • 2729
  • 5
ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

  • 15 фев 2026 | 10:43
  • 5468
  • 20
Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 9254
  • 2
Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 8049
  • 4
Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

  • 15 фев 2026 | 07:13
  • 12176
  • 99
Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

  • 15 фев 2026 | 06:50
  • 12199
  • 1