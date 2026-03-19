11-те на Спартак (Варна) и Лудогорец

Станаха ясни стартовите състави на Спартак (Варна) и Лудогорец, които откриват 27-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на “Коритото” в морската ни столица стартира в 18:00 часа.

СПАРТАК - ЛУДОГОРЕЦ

Стартови състави:

Спартак: 1. Педро Виктор, 2. Борис Иванов, 3. Матео Петрашило, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Лопеш, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 50. Мартин Георгиев, 90. Георг Стояновски;

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 9. Квадво Дуа, 14. Петър Станич, 15. Едвин Куртулуш, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 27. Винисиус Ногейра, 30. Педро Нареси, 77. Ерик Маркус.