Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

  • 13 фев 2026 | 15:10
  • 1279
  • 0
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на звездата на алпийските ски Линдзи Вон заяви, че счупването на крака ѝ е било сложно, но лечението досега е успешно.

Линдзи Вон претърпя третата операция
Линдзи Вон претърпя третата операция

„Изпълнихме си дълга. Знаехме, че могат да възникнат определени усложнения и бяхме подготвени“, каза д-р Стефано Дзанарела пред вестник „Кориере дела Сера“.

Той каза, че сложният случай е овладян от екип от експерти и че са доволни от процеса на възстановяване.

Според лекарите Линдзи Вон може да се върне на пистата до една година
Според лекарите Линдзи Вон може да се върне на пистата до една година

Американската ски звезда катастрофира тежко в олимпийското спускане в Кортина д'Ампецо миналата неделя и беше откарана от пистата с хеликоптер. Оттогава тя е претърпяла три операции в болница в Тревизо.

41-годишната Вон публикува снимки от болничното си легло в социалните мрежи и благодари на медицинския персонал.

Шефът на ФИС Йохан Елиаш се надява отново да види Линдзи Вон на ски
Шефът на ФИС Йохан Елиаш се надява отново да види Линдзи Вон на ски

„Думите на пациентката ни изпълват с гордост, също и защото успешно се справихме с деликатна и продължителна медицинска ситуация“, каза Дзанарела.

Бащата на Линдзи Вон: Тя е на 41 години и това е краят на кариерата ѝ
Бащата на Линдзи Вон: Тя е на 41 години и това е краят на кариерата ѝ

Вон беше примерен пациент, както и нейният американски екип и лекарите от американската федерация, които наистина ни оказват енергична подкрепа. Те са отлични хора и същевременно страхотни професионалисти.“

Вон се върна на пистата, за да се опита да спечели още един олимпийски медал на Игрите в Италия, 16 години след златото си в спускането в Канада, и стартира въпреки разкъсването на кръстните връзки, което претърпя малко повече от седмица преди това.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

  • 13 фев 2026 | 15:14
  • 764
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 913
  • 2
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 618
  • 0
Българските фенове искат още медали в биатлона

Българските фенове искат още медали в биатлона

  • 13 фев 2026 | 14:46
  • 450
  • 0
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 511
  • 0
Това не е типична публика за кърлинг - като на футболен мач е

Това не е типична публика за кърлинг - като на футболен мач е

  • 13 фев 2026 | 14:19
  • 398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 15801
  • 40
Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

  • 13 фев 2026 | 16:34
  • 928
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 21727
  • 39
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 17068
  • 23
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 20642
  • 9
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 8575
  • 1