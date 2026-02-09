Линдзи Вон е била оперирана за втори път след падането ѝ в спускането

Американската скиорка Линдзи Вон е претърпяла втора операция в Италия след тежкото падане по време на дисциплината спускане от турнира по ски-алпийски дисциплини на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026. Тя опита да кара със скъсана връзка, но падна само в горната част на екстремното трасе и получи фрактура в подберицата.

Вон, на 41, бе откарана с хеликоптер в болница Ca' Foncello в Тревизо и бе оперирана от местни ортопедични и пластични хирурзи. Нейният личен лекар е присъствал, но само е асистирал по време на операцията, уточнява агенция Ройтерс в информацията си. В неделя от болницата съобщиха за извършената интервенция, но не споменаха планирането на втора.

Линдзи Вон е била оперирана успешно в Тревизо

Американският ски отбор сам избра болницата в Тревизо за обслужване на контузени олимпийци, въпреки че градът се намира на 125 км от Кортина. Причина за това е липсата на неврохирурзи в по-близкото лечебно заведение в Белуно. Оглеждани са били и болници в Инсбрук и Милано, но от всички само Тревизо може да се справи със сложността на операцията.

Според мнозина Вон не трябваше да кара изобщо и трябваше да получи лекарска забрана. Американката бе силно мотивирана през целия сезон за една последна Олимпиада, но тежко падане в Кран Монтана я остави със скъсани връзки само седмица преди началото на Милано-Кортина 2026.

Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата

Това не отказа Вон. Тя не успя да се включи в първата тренировка заради обилен снеговалеж в планинския регион, но два дни по-късно направи тренировъчно спускане. Американката застана и на старта в неделя, но нейното спускане продължи само 13 секунди и завърши в агония.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages